Juventus Turin vs. VfB Stuttgart heute live: Champions League im TV, Stream und Ticker

Der VfB Stuttgart meldet sich in der Champions League zurück. Diesmal steht eine Auswärtsfahrt zu Juventus Turin an. Wer überträgt live im TV und Stream und wo gibt es einen Ticker?

+++ Update, 22.10. 21:50 Uhr - Keine Tore zur Pause +++

Der VfB Stuttgart spielt bei Juventus Turin stark auf, belohnt eine klasse erste Halbzeit aber nicht mit dem Führungstreffer. Da die Alte Dame offensiv weitestgehend blass blieb, geht es torlos in die Pause. 12:2 Torschüsse und 57% Ballbesitz belegen die Stuttgarter Dominanz in Zahlen.

Einige ordentliche Chancen spielten sich die Schwaben heraus, zwei Gelegenheiten stachen heraus: Demirović jagte den Ball an den Innenpfosten (29.) und Undav scheiterte per Kopf nach traumhafter Außenrist-Flanke von Stiller an Juve-Keeper Perin (41.). Spielt der VfB im zweiten Durchgang weiter so, wäre nichts anderes als ein Sieg das verdiente Resultat.