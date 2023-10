Anzeige

Paris Saint-Germain geht in Newcastle unter, der BVB bleibt gegen Mailand harmlos. Die Pressestimmen zur Champions League am Mittwoch.

Aus deutscher Sicht war der 2. Champions-League-Spieltag eher zum Vergessen, einzig der FC Bayern mühte sich zu einem 2:1-Sieg in Kopenhagen. Borussia Dortmund, RB Leipzig und Union Berlin kassierten allesamt Niederlagen.

Selbiges gilt auch für das Starensemble von Paris Saint-Germain, das in Newcastle einen gebrauchten Tag erwischte und mit 1:4 unter die Räder kam. Was sagen die Medien zu den Leistungen der Mannschaften am Mittwochabend? ran hat Pressestimmen gesammelt.

Le Parisien (Frankreich): "Paris bekommt von Newcastle eine schwere Ohrfeige. Der Hauptstadtklub brach an diesem Mittwoch in England in der Gruppenphase des Europapokals völlig zusammen."

L'Equipe (Frankreich): "PSG erleidet in der Champions League in Newcastle Schiffbruch."

A Bola (Portugal): "Historisch: Newcastle besiegt PSG. Der mythische St. James Park kehrte nach 20 Jahren in die Champions League zurück und bescherte den 'Magpies' einen glorreichen Abend."