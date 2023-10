AS (Italien): "Und Bellingham war Maradona: Sein bestes Tor für Real ist eine kolossale Brutalität."

Mundo Deportivo (Spanien): "Bellingham, der einzige Engländer, in den sich Maradona verliebt hätte."

Marca (Spanien): "Bellingham mit einer Hommage an Diego Maradona durch ein unvergessliches Tor."

ran zeigt die internationalen Pressestimmen zu den Champions-League-Spielen am Dienstagabend.

Jude Bellingham verzückt weiterhin Spanien. Beim 3:2-Sieg von Real Madrid gegen den SSC Neapel gelangen ihm ein Tor und eine Vorlage. Bei seinem Treffer umspielte er gleich mehrere Gegenspieler. In den Medien wird der 20-Jährige bereits mit einem der besten Fußballspieler aller Zeiten verglichen.

Jude Bellingham wird in den Medien gefeiert, während Manchester United in England scharf kritisiert wird

"Die Bayern überleben in Kopenhagen"

Der FC Bayern München hat beim 2:1-Sieg gegen den FC Kopenhagen weniger geglänzt, war aber schlussendlich erfolgreich.

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Trainer Thomas Tuchel beweist in Kopenhagen das richtige Händchen. So kommt der FC Bayern nach Rückstand noch zu einem Erfolg in Dänemark. Eine Einzelaktion und Thomas Müllers Übersicht bringen den Erfolg."

La Gazzetta dello Sport (Italien): "Bayern München hat gegen Kopenhagen große Probleme, aber angeführt von Routinier Müller holen sie sich die drei Punkte."

Daily Mail (England): "Harry Kane geht in der Champions League leer aus, aber Bayern München übersteht den frühen Schock und schlägt den FC Kopenhagen."

AS (Spanien) : "Die Bayern überleben in Kopenhagen."