Plötzlich wurde dem Publikum bewusst, was hier passiert: Eine Mannschaft aus dem Kriegsgebiet Ukraine, wo man praktisch jeden Augenblick mit dem Einschlag von Raketen rechnen muss, bezwingt den spanischen Meister.

Dies änderte sich schlagartig, als Danylo Sikan in der 40. Minute Schachtar Donezk gegen den FC Barcelona in Führung brachte.

Ein Verein ohne Heimat

Die Mannschaft ist praktisch heimatlos. Wegen russischer Aggressionen können sie bereits seit dem Jahre 2014 nicht mehr in Donezk spielen. Sie trainieren mal ein paar Tage in Kiew, dann mal wieder ein paar Tage in Lwiw.

Die Familien der Spieler und Mitarbeiter leben in verschiedenen Städten bzw. vielfach auch im Ausland. Einige Freunde und Angehörige kämpfen an der Front. Der Bruder von Torwart Dmytro Riznyk, der Barcelona mit starken Reflexen regelrecht zur Verzweiflung brachte, ist im Krieg gefallen.

Selbst auf dem Fußballplatz ist niemand sicher. Die Spiele der ukrainischen Liga, die ohne Publikum ausgetragen werden, müssen teilweise wegen Raketen-Alarm unterbrochen werden.