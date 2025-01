VfB Stuttgart vs. PSG: Champions League im TV, Livestream, Liveticker - Ergebnis 1:4

Der VfB Stuttgart trifft am 8. Spieltag der Champions League auf Paris Saint-Germain. Wo wird die Partie live im TV und Stream gezeigt und wo gibt's einen Liveticker?

VfB Stuttgart vs. PSG heute live im TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Übertragung

VfB Stuttgart vs. Paris heute live: Läuft die Champions League im Free-TV?

Stuttgart - PSG heute live im TV, Stream und Ticker: Wann ist Anstoß in der Champions League?

Champions League heute live: So seht ihr Stuttgart vs. PSG live im TV & Stream

Update, 29.01., 20:15 Uhr: Stuttgart-Aufstellung vs. PSG

Update, 29.01., 20:15 Uhr: VfB geht gegen Paris unter und scheidet aus

Der VfB Stuttgart verliert mit 1:4 gegen PSG und scheidet dadurch aus der Champions League aus. Die Partie wurde in der ersten Halbzeit entschieden, weil Paris die Stuttgarter fast 45 Minuten lang an die Wand gespielt hat. Das war eine herausragende Leistung der Franzosen, die mit einer hochverdienten 3:0-Halbzeitführung belohnt wurde. In Durchgang zwei war der VfB eindeutig verbessert und machte zu Beginn ordentlich Druck. Doch dann setzte der überragend aufspielende Dembélé noch das vierte Tor obendrauf, wodurch das Spiel endgültig entschieden war. Führich erzielte noch den Ehrentreffer für Stuttgart, aber zu spät. Das war ein Gala-Auftritt von PSG.

Auch interessant: Champions League: Mögliche Gegner der deutschen Klubs in der K.o.-Phase