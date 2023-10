Eintracht Frankfurt vs. HJK Helsinki heute live: Conference League im TV, Livestream - Halbzeit 4:0

Ansonsten kam von den Gästen jedoch gar nichts nach vorne. Bei der Eintracht zeigte sich das komplett gegensätzliche Bild. Die SGE brauchte ein paar Minuten, um in das Spiel zu finden. Spätestens mit dem Treffer zum 1:0 übernahmen die Adler dann aber komplett die Kontrolle und spielten sich phasenweise in einen Rausch. Dadurch ist der klare Zwischenstand absolut verdient und der Sieg bereits zum greifen nahe.

Eintracht Frankfurt trifft am 3. Spieltag der Conference League auf HJK Helsinki. So verfolgt ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker.

"Bei allem Respekt vor dem sehr spielstarken Gegner wissen wir, dass wir der klare Favorit sind, wollen unseren Trend bestätigen und im Flow bleiben. Wir wissen, was dafür zu tun ist: mit der gleichen Bereitschaft, Intensität und Spielfreude wie zuletzt an die Sache herangehen", formulierte Trainer Dino Toppmöller im Vorfeld der Partie.

Fehlen wird am Donnerstagabend definitiv Stammtorwart Kevin Trapp. Der deutsche Nationalspieler sah die Rote Karte , nachdem es nach Abpfiff des PAOK-Spiels auf dem Platz zu einem Tumult gekommen war. Für ihn steht Jens Grahl zwischen den Pfosten.

Der 3. Spieltag der UEFA Conference League steht an, Eintracht Frankfurt hat HJK Helsinki zu Gast. Anpfiff ist am Donnerstag, 26. Oktober 2023, um 21 Uhr im Deutsche Bank Park.

Update, 26. Oktober, 20:05 Uhr: Eintracht-Aufstellung vs. HJK da

Eintracht Frankfurt vs. HJK Helsinki in der Conference League heute live: Datum, Uhrzeit, Anstoß

Eintracht Frankfurt gegen Helsinki heute live: Läuft die Conference League im Free-TV?

Ja, die Rechte an der Europa Conference League hält die RTL-Gruppe. Pro ECL- und Europa-League-Spieltag wird eine Partie mit deutscher Beteiligung im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt - am 3. Spieltag ist es das Duell von Bayer Leverkusen mit Qarabag FK (ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App). Daher läuft die Begegnung der SGE nicht im TV.