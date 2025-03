DFB-Team: BVB-Star Nico Schlotterbeck rechtzeitig zum Heimspiel wieder wichtig

Im Rückspiel des Viertelfinals in der Nations League will Deutschland gegen Italien den Einzug ins Final Four perfekt machen. Spielort ist die "Festung" Signal Iduna Park. Rechtzeitig zum Heimspiel ist ein BVB-Star plötzlich wieder sehr gefragt - auch dauerhaft?

Vom DFB-Team aus Dortmund berichtet Tobias Hlusiak

22 Mal lief die deutsche Nationalmannschaft in ihrer langen Historie bislang für ein Heimspiel in Dortmund auf. Man wäre ungeschlagen, hätte es diesen einen verhängnisvollen Abend vor knapp 19 Jahren nicht gegeben.

Im Halbfinale der Heim-WM 2006 unterlag die DFB-Elf dem späteren Weltmeister Italien. Die einzige Niederlage, die man jemals in Dortmund einstecken musste, beendete das Sommermärchen.

Am Sonntagabend (ab 20:45 Uhr im Liveticker) kommt es in der Heimstätte des BVB zur Neuauflage. Deutschland geht mit einem 2:1-Vorsprung aus dem Mailänder Hinspiel in das ewig große Duell mit der Squadra Azzurra. Um das Final Four der Nations League noch zu verpassen, wäre schon eine erneute Pleite von Nöten.

Dass die Ausgangslage dermaßen komfortabel daherkommt, liegt auch an einem, den vor diesem Länderspiel-Doppelpack nicht viele für eine Schlüsselrolle auf dem Zettel hatten: Nico Schlotterbeck.