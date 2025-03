DFB-Team: Lehren aus dem Italien-Spiel - Julian Nagelsmanns doppelter Glücksgriff

Bundestrainer Julian Nagelsmann wird aus der Partie einige Lehren ziehen, die zum Teil unmittelbare Folgen für das Rückspiel am kommenden Sonntag haben dürften.

Nach dem ersten Sieg beim großen Rivalen seit 1986 stehen die Chancen auf ein Mini-Sommermärchen beim Final Four im Juni nicht schlecht.

Nach äußerst holprigem Start gewinnt die deutsche Nationalmannschaft mit 2:1 (0:1) in Mailand gegen Italien.

Die deutsche Nationalmannschaft siegt im ersten Länderspiel des Jahres nach Rückstand in Italien. Das Spiel liefert gleich mehrere Erkenntnisse - auch weil es nicht durchweg nach Plan läuft.

Oliver Baumann und Alexander Nübel bekamen die Chance, sich in Stellung zu bringen, um den Übergang bis zur Rückkehr des gesetzten Barca-Kapitäns zu gestalten.

Goretzka kann zum Schlüsselspieler werden

Als ein weiterer Glücksgriff wird die Berufung von Leon Goretzka in Kader und Startelf verbucht.

Knapp eineinhalb Jahre lang war der Münchner zuletzt nicht berücksichtigt worden, verpasste in dieser Zeit auch die Heim-EM. Nun kehrte Goretzka mit einem Knall zurück in den Kreis der Nati.

"Er ist der MVP des Spiels", baute ihm der Bundestrainer nach dem Spiel ein Podest. Zu Recht.

In der Form von Mailand verbietet sich jede Diskussion über die Berechtigung Goretzkas zur Teilnahme an Nationalmannschaftsaktivitäten.

Wie zuletzt auch im Verein präsentierte sich der Mittelfeldspieler in Top-Form und war sofort wieder wichtig. "Ich freue mich sehr für Leon", lachte Joshua Kimmich nach der Partie durch die Mailänder Interview-Zone. Und Tim Kleindienst sah einfach einen "überragenden Box-to-box-Spieler".

So einen dürfte Deutschland in Zukunft öfter brauchen. Vermutlich schon am Sonntag.