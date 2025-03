DFB-Team: Leon Goretzka schreibt sein ganz persönliches Märchen - plötzlich Startelf-Garantie

Es gibt Menschen, die bei zwei derart harten beruflichen Rückschlägen in so kurzer Zeit, die Flinte ins Korn geworfen hätten. Goretzka nicht; er schaltete in den Kampfmodus.

Goretzkas DFB-Karriere ist unvollendet

Goretzka ist es gewohnt, mit Rückschlägen umzugehen. Denn seine Karriere verlief gar nicht so gradlinig, wie man vermuten würde - schon gar nicht beim DFB.

Nach seinem Debüt im Mai 2014 dauerte es zweieinhalb Jahre bis zu Länderspiel Nummer zwei. Der Mittelfeldspieler verpasste also den WM-Titelgewinn 2014 und die einigermaßen erfolgreiche EM 2016.

Als Deutschland 2017 den Confed Cup gewann, war Goretzka Stammspieler und eines der großen Versprechen auf eine glorreiche DFB-Zukunft. Erfüllen konnte er es bislang aber nicht.

Die Turniere 2018 in Russland, 2021 in ganz Europa und 2022 in Katar fanden mit Goretzka im deutschen Kader statt. Sie gingen allesamt gründlich in die Hose.