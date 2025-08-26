DFB-Team: Rudi Völler verrät WM-Plan - "Am liebsten ganz oben auf dem Treppchen"

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat vor der WM-Qualifikation 2026 den Gruppensieg als Ziel ausgegeben. Nach den enttäuschenden Nations-League-Ergebnissen möchte er "step by step" zurück in die Erfolgsspur.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat vor dem Start der WM-Qualifikation den Gruppensieg als Ziel ausgerufen, zugleich aber zur Zurückhaltung gemahnt.

"Wir sind schon selbstbewusst genug, dass wir in der Gruppe natürlich Erster werden wollen", sagte der 65-Jährige am Montag bei einem Medientermin in Hürtgenwald. Die direkte Qualifikation sei Pflicht, "auch wenn die beiden Nations-League-Spiele nicht so waren, wie wir uns das vorgestellt haben".

Vor der Sommerpause hatte die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann beim Finalturnier der Nations League das Endspiel nach einem 1:2 gegen Portugal verpasst. Auch das Spiel um Platz drei gegen Vizeweltmeister Frankreich (0:2) ging verloren.

Der ehemalige Teamchef will den Weg zur Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli 2026) daher Schritt für Schritt gehen.