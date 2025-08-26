Anzeige
Nationalmannschaft

DFB-Team: Rudi Völler verrät WM-Plan - "Am liebsten ganz oben auf dem Treppchen"

  • Aktualisiert: 26.08.2025
  • 13:40 Uhr
  • SID

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat vor der WM-Qualifikation 2026 den Gruppensieg als Ziel ausgegeben. Nach den enttäuschenden Nations-League-Ergebnissen möchte er "step by step" zurück in die Erfolgsspur.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat vor dem Start der WM-Qualifikation den Gruppensieg als Ziel ausgerufen, zugleich aber zur Zurückhaltung gemahnt.

"Wir sind schon selbstbewusst genug, dass wir in der Gruppe natürlich Erster werden wollen", sagte der 65-Jährige am Montag bei einem Medientermin in Hürtgenwald. Die direkte Qualifikation sei Pflicht, "auch wenn die beiden Nations-League-Spiele nicht so waren, wie wir uns das vorgestellt haben".

Vor der Sommerpause hatte die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann beim Finalturnier der Nations League das Endspiel nach einem 1:2 gegen Portugal verpasst. Auch das Spiel um Platz drei gegen Vizeweltmeister Frankreich (0:2) ging verloren.

Der ehemalige Teamchef will den Weg zur Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli 2026) daher Schritt für Schritt gehen.

Deutschland in WM-Qualifikation gegen Slowakei, Nordirland und Luxemburg

Im vergangenen Länderspieljahr habe die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit den Siegen unter anderem gegen die Niederlande und Italien gezeigt, dass man die ganz Großen schlagen könne.

"Da wollen wir wieder hinkommen, step by step. Bedeutet eine gute Qualifikation spielen, eine gute Auslosung in Washington. Und dann wollen wir nächstes Jahr eine sehr, sehr gute Rolle spielen. Natürlich am liebsten ganz oben auf dem Treppchen. Aber erstmal piano, piano", sagte Völler.

Deutschland startet am 4. September auswärts in Bratislava gegen die Slowakei in die WM-Qualifikation. Drei Tage später steht in Köln das erste Heimspiel gegen Nordirland an.

Der dritte Gegner im Kampf um die Qualifikation für das XXL-Turnier, bei dem erstmals 48 Mannschaften teilnehmen werden, ist Außenseiter Luxemburg.

