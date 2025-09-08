Nachdem Deutschland gegen die Slowakei eine bittere Niederlage hinnehmen musste, mit dem Sieg gegen Nordirland jedoch zumindest teilweise Wiedergutmachung betreiben konnte, stehen nun noch vier weitere WM-Qualifikationsspiele an. Wie sieht der Fahrplan bis zur WM 2026 aus? Nach dem erleichternden ersten Sieg in der WM-Qualifikation in Köln gegen Nordirland geht es für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf dem Weg zum Turnier in den USA, in Mexiko und in Kanada im Herbst weiter. Am 10. Oktober steht in Sinsheim das Heimspiel gegen den punktlosen Tabellenletzten Luxemburg an.

