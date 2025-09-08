Anzeige
Deutsche Nationalmannschaft

DFB-Team: Das ist der Fahrplan bis zur Weltmeisterschaft 2026 - noch vier Quali-Spiele, zwei Tests vereinbart

  • Veröffentlicht: 08.09.2025
  • 11:58 Uhr
  • SID

Nachdem Deutschland gegen die Slowakei eine bittere Niederlage hinnehmen musste, mit dem Sieg gegen Nordirland jedoch zumindest teilweise Wiedergutmachung betreiben konnte, stehen nun noch vier weitere WM-Qualifikationsspiele an. Wie sieht der Fahrplan bis zur WM 2026 aus?

Nach dem erleichternden ersten Sieg in der WM-Qualifikation in Köln gegen Nordirland geht es für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf dem Weg zum Turnier in den USA, in Mexiko und in Kanada im Herbst weiter.

Am 10. Oktober steht in Sinsheim das Heimspiel gegen den punktlosen Tabellenletzten Luxemburg an.

Nur drei Tage darauf kommt es zum ersten Rückspiel der WM-Quali: Am 13. Oktober trifft die DFB-Elf in Belfast auf Nordirland.

Im November folgen die entscheidenden Duelle im Kampf um das WM-Ticket.

Am 14. November gastiert Deutschland in Luxemburg, ehe am 17. November in Leipzig die Slowakei zum Qualifikationsduell antritt.

Diese beiden Spiele dürften die Entscheidung im Rennen um die WM-Qualifikation bringen.

Letzte Testspiele vor WM gegen die Elfenbeinküste und Finnland

Für das kommende Jahr stehen zudem zwei Testspiele fest: Am 30. März empfängt Deutschland in Stuttgart die Elfenbeinküste, am 31. Mai in Mainz Finnland.

Damit ist der Fahrplan der DFB-Elf klar vorgezeichnet: Der Jahresendspurt dreht sich um die Qualifikation, bevor es 2026 mit Härtetests gegen internationale Gegner in die entscheidende Phase der Turniervorbereitung geht.

Allerdings besteht nach dem Fehlstart in die Qualifikation durchaus die Gefahr, dass das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann den Umweg über die Playoffs gehen muss. Reicht es am Ende nicht zu Platz eins in der Gruppe, würden entsprechend Ende März weitere Pflichtspiele auf dem Programm stehen. Der Test gegen die Elfenbeinküste müsste dann verlegt oder abgesagt werden.

Hier ist der komplette Spielplan der deutschen Nationalmannschaft mit allen Terminen im Überblick:

  • 10. Oktober: Deutschland - Luxemburg in Sinsheim (WM-Quali/20:45 Uhr)
  • 13. Oktober: Nordirland - Deutschland in Belfast (WM-Quali/20:45 Uhr)
  • 14. November: Luxemburg - Deutschland in Luxemburg (WM-Quali/20:45 Uhr)
  • 17. November: Deutschland - Slowakei in Leipzig (WM-Quali/20:45 Uhr)
  • 30. März: Deutschland - Elfenbeinküste in Stuttgart (Test/20:45 Uhr)
  • 31. Mai: Deutschland - Finnland in Mainz (Test/20:45 Uhr)

