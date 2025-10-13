Nordirland vs. Deutschland: Vorsicht vor einem erneuten DFB-Ausrutscher! Ein Kommentar

Anzeige

WM-Qualifikation: Zweifel sind nach wie vor angebracht Das Unvorstellbare aber ist immer noch möglich. Das zeigt nicht nur der Blick auf die Tabelle, in der die DFB-Elf nicht etwa vorneweg marschiert, sondern nur aufgrund der besseren Tordifferenz die Nase vorn hat vor den punktgleichen Nordiren und Slowaken. Es sind auch die zuletzt gezeigten Leistungen gewesen, die zumindest Zweifel am Gruppensieg und der damit verbundenen direkten Qualifikation aufkommen lassen. Es sei nur an das Heimspiel gegen Nordirland erinnert, als die DFB-Auswahl in Köln erst mit gellenden Pfiffen in die Halbzeit verabschiedet wurde und erst mit einem Doppelschlag in Hälfte zwei den Sieg sichern konnte. Oder an das Spiel zuletzt gegen Außenseiter Luxemburg, als in Sinsheim selbst gegen nur zehn Gäste-Spieler lediglich ein einziges Tor aus dem Spiel heraus gelang. WM-Qualifikation: Brisante Konstellation in Deutschland-Gruppe Es sind Statistiken wie diese, die wachrütteln müssen – vor allem vor dem Spiel in Nordirland, das in seiner Bedeutung nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Wer dieses Duell gewinnt, hat beste Chancen auf die WM-Teilnahme und nimmt entsprechend viel Selbstvertrauen mit in die beiden abschließenden Gruppenspiele.

Auch die Nordiren glauben an ihre Chance Den Spielern von Julian Nagelsmann sollte bewusst sein, dass auch die Nordiren an ihre Chance glauben – spätestens seit dem 2:0-Sieg am vergangenen Freitag gegen die Slowakei, mit dem sie eine beeindruckende Serie fortgesetzt haben. Im heimischen Windsor Park sind sie seit nunmehr knapp zwei Jahren nicht mehr bezwungen worden. Selbst so ein renommiertes Team wie die Dänen hat in diesem Zeitraum hier schon verloren. Für zusätzliche Motivation bei den Gastgebern hat auch Nagelsmann selbst gesorgt. Seine etwas despektierlichen Aussagen nach dem Hinspiel zur Spielweise der Nordiren mit ihren langen Bällen flogen ihm schon am Tag vor dem Wiedersehen um die Ohren. Auch wenn er versuchte, das Thema bei der Pressekonferenz per Entschuldigung und Richtigstellung wieder einzufangen, dürfte der Empfang der DFB-Elf wohl noch etwas eisiger und feindseliger ausfallen als ohnehin schon erwartet.

