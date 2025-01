Damals befand sich die Nationalmannschaft am Boden, die EM drohte, ein Fiasko zu werden. Nagelsmann sollte als Feuerwehrmann einspringen, danach - so der ursprüngliche Plan - gehen beide Seiten wieder ihre eigenen Wege.

"Ich hätte mir im September 2023, als ich zum DFB gekommen bin, nicht vorstellen können, über die Heim-EM hinaus Bundestrainer zu sein", ließ sich Nagelsmann in der Mitteilung zitieren. Ein ehrliches Eingeständnis.

Nagelsmann und die Nationalmannschaft - was im Herbst 2023 als eine Zweckehe für beide Seiten begann, hat sich längst zu einer echten Liebesbeziehung entwickelt. Ein Perfect Match, das selbst der frühere Bayern-Trainer nicht erwartet hatte.

Diese Nachricht kam am Freitag aus dem Nichts: Julian Nagelsmann hat sich langfristig für eine Zukunft als Bundestrainer entschieden und seinen Vertrag bis zur EM 2028 verlängert .

Nagelsmann mit ähnlicher Bedeutung wie Klinsmann

Doch davon ist jetzt keine Rede mehr - und das, obwohl Nagelsmanns Marktwert in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen sein dürfte. Dass er sich trotzdem so klar zum DFB bekennt, ist ein Coup für das ganze Fußball-Land und ein starkes Signal des Bundestrainers.

Nagelsmanns Verpflichtung war die vielleicht wichtigste Personalie seit Jürgen Klinsmann 2004. Auch damals war die Nationalmannschaft ein Trümmerhaufen, Klinsmann legte mit seinen Maßnahmen den Grundstein für den späteren Erfolg unter Joachim Löw. Ein ähnliches Erweckungserlebnis brauchte das DFB-Team im Vorjahr - und bekam es.

Das "großartige Feedback", das er von den Menschen in Deutschland bekommen habe, "zeigt uns, dass unser gemeinsamer Weg richtig ist. Und er ist noch nicht zu Ende", sagte Nagelsmann. Das Ziel ist klar: "Wir wollen zusammen Titel gewinnen." Mit seiner Verlängerung sendet er die Botschaft, dass er selbst auch an diese Erfolge glaubt.

Dass man 16 Monate nach dem Tiefpunkt plötzlich wieder von Titeln spricht, ist allein Nagelsmanns Verdienst. Er hat die Nationalmannschaft umgekrempelt, hat ein System implementiert, das erfolgreich ist. Und dessen Früchte er ernten will.

Die Heim-EM endete auf die maximal bittere Art im Viertelfinale, in der Nations League spielte das DFB-Team seine beste Runde seit Einführung des Wettbewerbs. Schon im Sommer kann es den ersten Titel geben. Der Aufwärtstrend in Rekordzeit ist unübersehbar. Und bei den Fans hat die Nationalmannschaft wieder an Bedeutung und Zuneigung gewonnen.