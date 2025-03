In Freiburg ist Noah Atubolu längst die Nummer eins, auch bei der U21 ist der Torhüter gesetzt. Im Interview mit ran spricht er über seine Entwicklung und die zukünftigen Ziele.

Das Interview führte Bent Mildner

Trainer Antonio Di Salvo setzt auch in der aktuellen Länderspielphase auf Noah Atubolu als Nummer eins in der U21, wenn es gegen die Slowakei (Fr., ab 17:30 Uhr live auf ProSieben MAXX) und gegen Spanien (Di., ab 19:50 Uhr live in SAT.1) um wichtige Erkenntnisse für die EM im Sommer geht.

Bereits 15 Mal lief der 22-jährige für die deutsche U21-Nationalmannschaft auf. Auch in der Bundesliga ist der 1,90 Meter große Torhüter gesetzt. In seinem Geburtsort Freiburg gilt Atubolu beim dortigen Sportclub seit vergangener Saison als Nummer eins.

Nach kleinen anfänglichen Wacklern hat sich der Deutsche mit nigerianischen Wurzeln gefangen und performt Woche für Woche auf sehr hohem Niveau. In dieser Bundesliga-Saison hielt er bereits zehnmal die Null, darunter vor dem 2:2 beim 1. FSV Mainz 05 sechs Spiele am Stück - insgesamt für 609 Minuten.

Zudem zeichnet sich der Freiburger Rückhalt vermehrt als Elfmeter-Killer heraus. Die jüngsten vier Elfmeter parierte Atubolu allesamt. Der letzte nicht gehaltene Strafstoß liegt schon über ein Jahr zurück und lässt sich auf den 27. Januar 2024 datieren. Damals bezwang Marvin Ducksch von Werder Bremen den Keeper.

Im Interview mit ran spricht Atubolu über seine starken Leistungen in der Bundesliga und verrät seine Ziele für die Zukunft mit Blick auf die deutsche Nationalmannschaft.