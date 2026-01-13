Anton Schmaus, der Koch der deutschen Nationalmannschaft, steht vor Gericht. Ein Urteil soll bald erfolgen.

Der Koch der deutschen Nationalmannschaft, Anton Schmaus, stand am Montag vor dem Amtsgericht Regensburg. Schmaus, Inhaber des mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurants Storstad in Regensburg, wird vorgeworfen, Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von insgesamt 47.632,50 Euro vorenthalten zu haben.

Der Fall dreht sich um mutmaßliche Manipulationen bei der Lohnsteuerabrechnung für Mitarbeiter in seinem Restaurant.

Der Prozess begann am 12. Januar 2026 und wirft Schmaus vor, dass er zwei türkische Reinigungskräfte als sogenannte Minijobber beschäftigt haben soll.

Tatsächlich sollen die Frauen jedoch deutlich mehr verdient haben.

Um den Überschuss zu kaschieren, habe Schmaus fiktive Mitarbeiter in der Buchhaltung erfunden, die den höheren Lohnbetrag ausgleichen sollten. Mitangeklagt ist die ehemalige Büroleiterin des Restaurants, die ebenfalls in die Vorwürfe verwickelt sein soll.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, durch diese Praxis Sozialversicherungsbeiträge unterschlagen zu haben.

Schmaus, für den die Unschuldsvermutung gilt, hat sich selbst im Prozess bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Auch Nachfragen des "Bayerischen Rundfunks" zu den Vorwürfen ließen seine Anwälte zunächst unbeantwortet.

Der vorsitzende Richter hat angekündigt, das Urteil in Kürze zu verkünden.