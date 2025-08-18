Anzeige
DFB-Pokal

DFB-Pokal: Auslosung der 2. Runde heute live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • Aktualisiert: 31.08.2025
  • 17:20 Uhr
  • ran.de

Der DFB-Pokal ist in vollem Gange. ran zeigt die wichtigsten Infos zur Auslosung der 2. Runde am Sonntagabend.

Inhalt

Die 1. Runde im DFB-Pokal ist vorbei, die Auslosung der 2. Runde des Wettbewerbs steht an.

Insgesamt werden 32 Mannschaften dabei sein. Wie gewohnt wird es zwei Lostöpfe geben. Lostopf eins wird die Teams aus der Bundesliga und 2. Liga beinhalten. Der zweite Lostopf besteht aus den restlichen Teams.

DFB-Pokal-Auslosung

DFB-Pokal: Auslosung zur 2. Runde im Livestream auf Joyn!

Die Auslosung der 2. Runde im DFB-Pokal gibt's im Livestream auf Joyn.

Die Klubs aus dem "Amatuertopf" haben dabei erneut Heimrecht. Erst wenn dieser Topf leer ist, werden die restlichen Mannschaften aus dem anderen Topf gegeneinander ausgelost.

ran zeigt die wichtigsten Informationen zur Auslosung im DFB-Pokal.

Das Wichtigste in Kürze

  • Alle News zum DFB-Pokal

  • FC Bayern: Die Abwehr ist nicht die größte Sorge

DFB-Pokal 2025/26: Wann ist die Auslosung der 2. Runde?

Die 2. Runde des DFB-Pokals wird am Sonntag, 31. August 2025, im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ausgelost. Die Auslosung beginnt um 19:00 Uhr. Als Losfee fungiert Ex-Schiedsrichter Dr. Felix Brych.

DFB-Pokal heute live: Wird die Auslosung der 2. Runde im Free-TV übertragen?

Ja, die Ziehung wird im Free-TV in der ARD übertragen.

Wird die Auslosung der 2. Runde im Livestream übertragen?

Ja. Einen Livestream zur Auslosung der 2. Runde im DFB-Pokal wird es auf Joyn geben.

Gibt es zur Auslosung der 2. Runde auch einen Liveticker?

Ja. ran bildet die Auslosung der Paarungen auch im Ticker an.

DFB-Pokal live: Welche Teams sind in der 2. Runde mit dabei?

Insgesamt konnten sich 32 Teams für die 2. Runde des DFB-Pokals der Saison 2025/26 qualifizieren. Bei der Auslosung am 31. August wird es zwei Lostöpfe geben.

Die Lostöpfe der 2. Runde im DFB-Pokal:

Profitopf

  • RB Leipzig
  • Bayer 04 Leverkusen
  • Hamburger SV
  • SC Freiburg
  • VfL Wolfsburg
  • Eintracht Frankfurt
  • Borussia Mönchengladbach
  • FC St. Pauli
  • 1. FC Köln
  • FC Augsburg
  • 1. FC Heidenheim
  • TSG Hoffenheim
  • 1. FC Magdeburg
  • FC Schalke 04
  • 1. FC Union Berlin
  • Arminia Bielefeld
  • VfL Bochum
  • Darmstadt 98
  • SC Paderborn
  • 1. FC Kaiserslautern
  • SV Elversberg
  • Karlsruher SC
  • Holstein Kiel
  • SpVgg Greuther Fürth
  • FSV Mainz 05
  • Fortuna Düsseldorf
  • Hertha BSC
  • Borussia Dortmund
  • VfB Stuttgart
  • FC Bayern München

Amateurtopf

  • Energie Cottbus
  • FV Illertissen
DFB-Pokal heute: Wann werden die Spiele der 2. Runde ausgetragen?

Die Spiele der 2. Runde im DFB-Pokal werden am 28. und 29. Oktober 2025 ausgetragen.

DFB-Pokal 2025/26: Wann finden die weiteren Runden statt?

  • Achtelfinale: 2. und 3. Dezember 2025
  • Viertelfinale: 3. und 4. sowie 10. und 11. Februar 2026
  • Halbfinale: 21. und 22. April 2026
  • Finale: 23. Mai 2026
