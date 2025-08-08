Die Fußball-Saison 2025/26 beginnt und damit auch der DFB-Pokal. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb. Erneut haben sich 64 Teams aus ganz Deutschland für die 1. Runde im DFB-Pokal qualifiziert. Ausgewählte Spiele des DFB-Pokals gibt es LIVE und KOSTENLOS im Stream auf Joyn Los geht es mit der 1. Runde am 15. August 2024, das Finale steigt am 23. Mai 2026 im Berliner Olympiastadion, wo dann der Nachfolger von Titelverteidiger VfB Stuttgart ermittelt wird.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Die Schwaben setzten sich in der vergangenen Spielzeit mit 4:2 gegen Überraschungsfinalist Arminia Bielefeld durch. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start in die DFB-Pokal-Saison 2024/25.

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

DFB-Pokal 2025/26 heute live: Wann finden die Runden statt? Die 1. Runde des DFB-Pokals findet vom 15. August bis zum 18. August statt. Zudem spielen Meister FC Bayern und Pokalsieger VfB Stuttgart ihre Erstrundenpartien am 26. bzw. 27. August. Grund dafür ist der Supercup, bei dem die Münchner auf die Schwaben treffen. Alle Termine im DFB-Pokal: 1. Runde: 15. bis 18. August + 26. und 27. August 2025

2. Runde: 28. und 29. Oktober 2025

Achtelfinale: 2. und 3. Dezember 2025

Viertelfinale: 3. und 4. sowie 10. und 11. Februar 2026

Halbfinale: 21. und 22. April 2026

Finale: 23. Mai 2026

DFB-Pokal 2025/26 heute live: Welche Teams sind mit dabei? Auch in der DFB-Pokal-Saison 2024/25 sind neben den Mannschaften aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga unter den 64 Teilnehmern wieder zahlreiche Klubs, die im Amateurbereich spielen. Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

Anzeige

DFB-Pokal 2025/26 heute live: Welche Spiele finden in der 1. Runde statt? Freitag, 15. August 2025 18:00 Uhr: SG Sonnenhof-Großaspach vs. Bayer Leverkusen 0:4

1. FC Saarbrücken vs. 1. FC Magdeburg 1:3

FC Gütersloh vs. 1. FC Union Berlin 0:5 20:45 Uhr: Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen 1:0 Samstag, 16. August 2025 13:00 Uhr: BFC Dynamo vs. VfL Bochum 1:3 n.V.

FK Pirmasens vs. Hamburger SV 1:2 n.V. 15:30 Uhr: Bahlinger SC vs. 1. FC Heidenheim 0:5

Hansa Rostock vs. 1899 Hoffenheim 0:4

SV Sandhausen vs. RB Leipzig 2:4

Eintracht Norderstedt vs. FC St. Pauli 2:3 n.E.

FV Illertissen vs. 1. FC Nürnberg 6:5 n.E.

SV Hemelingen vs. VfL Wolfsburg 0:9 18:00 Uhr: Energie Cottbus vs. Hannover 96 1:0

Sportfreunde Lotte vs. SC Freiburg 0:2

VfB Lübeck vs. SV Darmstadt 98 1:2 Sonntag, 17. August 2025 13:00 Uhr: FV Engers 07 vs. Eintracht Frankfurt 0:5

Viktoria Köln vs. SC Paderborn 07 1:3 15:30 Uhr: 1. FC Lok Leipzig vs. FC Schalke 04 0:1 n.V.

Blau-Weiß Lohne vs. SpVgg Greuther Fürth 0:2

Jahn Regensburg vs. 1. FC Köln 1:2

ZFC Meuselwitz vs. Karlsruher SC 0:5

RSV Eintracht 1949 vs. 1. FC Kaiserslautern 0:7

Atlas Delmenhorst vs. Borussia Mönchengladbach 2:3 18:00 Uhr: FC 08 Homburg vs. Holstein Kiel 0:2

Hallescher FC vs. FC Augsburg 0:2

SSV Ulm 1846 vs. SV 07 Elversberg 0:1 Montag, 18. August 2025 18:00 Uhr: Dynamo Dresden vs. 1. FSV Mainz 05 0:1

1. FC Schweinfurt vs. Fortuna Düsseldorf 2:4

Preußen Münster vs. Hertha BSC 3:5 n.E. 20:45 Uhr: Rot-Weiss Essen vs. Borussia Dortmund 0:1 Dienstag, 26. August 2025 20:45 Uhr: Eintracht Braunschweig vs. VfB Stuttgart (7:8 n.E.) Mittwoch, 27. August 2025 20:45 Uhr: SV Wehen Wiesbaden vs. FC Bayern München ( live auf Joyn

Anzeige

DFB-Pokal 2025/26 heute live: Welche Spiele werden im Free-TV gezeigt? Wie schon in der Vergangenheit teilen sich die ARD und das ZDF die Rechte für die Free-TV-Übertragungen des DFB-Pokals. Insgesamt werden 15 Spiele im Free-TV zu sehen sein. Vier davon finden in der 1. Runde statt: Freitag, 15. August 2025, 20.45 Uhr: Arminia Bielefeld – Werder Bremen (ZDF) 1:0

Montag, 18. August 2025, 20.45 Uhr: Rot-Weiss Essen – Borussia Dortmund (ARD) 0:1

Dienstag, 26. August 2025, 20.45 Uhr: Eintracht Braunschweig – VfB Stuttgart (ARD)

Mittwoch, 27. August 2025, 20.45 Uhr: SV Wehen Wiesbaden – Bayern München (ZDF) Im Pay-TV werden von Sky alle 63 Partien des DFB-Pokals live übertragen.

Anzeige

DFB-Pokal 2025/26 heute live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen? Ja! Die von der ARD und dem ZDF gezeigten Spiele kann man kostenlos über Joyn im Livestream verfolgen. Alle Spiele gibt es indes bei Sky im Livestream zu sehen. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Anzeige