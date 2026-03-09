Dann ist Pause. KRC Genk führt zur Halbzeit verdient mit 1:0 gegen den SC Freiburg. Nachdem die Hausherren den etwas besseren Start erwischten, kamen die Breisgauer besser ins Spiel. Sie erarbeiteten sich Spielanteile und sorgten mit dem ersten Standard früh für die vermeintliche Führung. Allerdings wurde der Manzambi-Treffer aufgrund einer Abseitsstellung richtigerweise zurückgenommen. Danach konnten die Gäste diesen Schwung nicht mitnehmen - im Gegenteil. Sie wirkten phasenweise zerfahren und unsicher und holten die Hausherren dadurch immer wieder ins Spiel. So erarbeiteten sich die Genker immer mehr Chancen und setzten sich in der gegnerischen Hälfte fest. Der Treffer von El Ouahdi in der 24. Spielminute war die logische Folge. Danach hatte Freiburg Glück, dass die Gastgeber nicht noch einen Treffer nachlegten, denn weiterhin hatte der SC Schwierigkeiten. In der Offensive meldeten sie sich bis zum Pfostentreffer von Suzuki ab, der dadurch sein Team etwas wachrüttelte. Dennoch hielt das Ergebnis bis zur Pause und in Durchgang zwei muss mehr kommen vom SC.

Der SC Freiburg trifft im Achtelfinale der Europa League auf KRC Genk. Hier ist das Hinspiel in Genk live im Free-TV zu sehen.

Europa League: So seht ihr den SC Freiburg live und kostenlos

Für den SC Freiburg geht es im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League nach Belgien. Am Donnerstag steht das Duell mit dem KRC Genk (ab 21 Uhr im Liveticker) an.

Die Breisgauer konnten zwar die Playoffs überspringen, verloren am letzten Spieltag der Ligaphase aber noch einige Plätze und landeten auf Platz sieben. Mit dem KRC Genk haben die Freiburger auf dem Papier dennoch ein machbares Los erwischt.

Die Belgier belegen in der heimischen Liga schließlich nur den achten Platz. In der Europa League zeigte sich Genk jedoch stärker. Nach Platz neun in der Ligaphase bezwang das Team in den Playoffs Dinamo Zagreb mit 3:1 und 3:3.

Der SC Freiburg rangiert in der Bundesliga aktuell auf dem achten Platz und befindet sich ein wenig im Niemandsland der Tabelle.

Sollte sich Freiburg gegen KRC Genk durchsetzen, wäre es der erste Europa-League-Viertelfinal-Einzug in der Vereinsgeschichte. 2023 und 2024 war jeweils im Achtelfinale Endstation.