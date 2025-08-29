Am Freitag wurde die Ligaphase der UEFA Europa League für die Saison 2025/26 ausgelost. Der SC Freiburg und der VfB Stuttgart haben dabei ihre Gegner zugelost bekommen. "Losfee" Jürgen Klinsmann hat nicht gerade Glück gebracht: Die Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart und SC Freiburg bekommen es in der Ligaphase der Europa League mit starken Gegnern zu tun. Stuttgart trifft unter anderem auf AS Rom, Feyenoord Rotterdam, Fenerbahce Istanbul, Celta Vigo und den FC Basel. Freiburg bekommt es unter anderem mit OSC Lille, OGC Nizza und dem FC Bologna zu tun. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Freitag im Grimaldi Forum in Monaco. Nick Woltemade: Die Sommerposse beendet der VfB Stuttgart als Gewinner – ein Kommentar

Borussia Dortmund: Vertragsdetails von Trainer Niko Kovac offenbar geleakt Stuttgart: Feyenoord Rotterdam (H), AS Rom (A), Maccabi Tel Aviv (H), Fenerbahce Istanbul (A), Young Boys Bern (H), FC Basel (A), Celta Vigo (H), Go Ahead Eagles Deventer (A)

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Freiburg: RB Salzburg (H), OSC Lille (A), Maccabi Tel Aviv (H), Viktoria Pilsen (A), FC Basel (H), OGC Nizza (A), FC Utrecht (H), FC Bologna (A) Der Ticker zur Auslosung zum Nachlesen:

Anzeige

+++ Update, 13:29 Uhr: VfB gegen Fener gefordert +++ Der VfB Stuttgart tritt unter anderem gegen Fenerbahce Istanbul an, wo am heutigen Tag Coach Mourinho nach der verpasste Champions-League-Qualifikation gehen musste. Das sind die VfB-Gegner im Überblick: Feyenoord (H), Roma (A), Tel-Aviv (H), Fenerbahce (A), YB Bern (H), Basel (A), Celta Vigo (H), Go Ahead Eagles (A)

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 13:27 Uhr: Nachbarschafts-Duell für Freiburg gegen Basel+++ Das sind alle Freiburger Gegner in der Übersicht: Salzburg (H), Lille (A), Tel-Aviv (H), Viktoria Pilsen (A), Basel (H), Nizza (A), Utrecht (H) und Bologna (A).

+++ Update, 13:25 Uhr: Freiburg und Stuttgart gegen Tel-Aviv +++ Beide deutschen Vertreter müssen auswärts bei Maccabi Tel-Aviv ran.

Anzeige

+++ Update, 13:23 Uhr: Kurze Reise für Freiburg +++ Der erste bekannte Gegner für Freiburg ist Ligue-1-Klub OSC Lille.

Anzeige

+++ Update, 13:22 Uhr: Stuttgart empfängt Feyenoord +++ Die Schwaben spielen zudem zuhause gegen den niederländischen Topklub Feyenoord Rotterdam.

Anzeige

+++ Update, 13:20 Uhr: VfB muss nach Rom +++ Stuttgart spielt gegen die Roma im Stadio Olimpico.

Anzeige

+++ Update, 13:18 Uhr: Der Computer berechnet +++ Nun hat Jürgen Klinsmann den "Magic Button" gedrückt, der alle Begegnungen berechnet.

Anzeige

+++ Update, 13:12 Uhr: Das Prozedere wird erklärt +++ Bevor die Auslosung vorwiegend mit Computer-Unterstützung gemacht wird, erklären UEFA-Mitarbeiter nun noch einmal das Prozedere.

+++ Update, 13:05 Uhr: Klinsmann als Losfee +++ Der frühere deutsche Bundestrainer Jürgen Klinsmann fungiert in Monaco heute als Losfee bei der Auslosung der UEFA Europa League. Der Ex-Stürmer spielte einst für den aktuellen Europa-League-Sieger Tottenham.

Anzeige

Anzeige

+++ Update, 13:00 Uhr: Freiburg in Topf 3, Stuttgart in Topf 4 +++ Die Freiburger warten bei der Auslosung in Topf 3 auf die Gegner für die Ligaphase der Europa League, der amtierende DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart ist in Auslosungstopf 4 zu finden.

+++ Update, 12:45 Uhr: Gleich geht es los +++ In rund 15 Minuten beginnt die Auslosung der Ligaphase zur UEFA Europa League in Monaco. Mit in den Lostöpfen dabei sind mit dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg auch zwei Bundesligisten, die in Kürze ihre Gegner für die Ligaphase erfahren werden.

Anzeige

UEFA Europa League: Wann ist die Auslosung für die Ligaphase? Die Auslosung beginnt am Freitag, 29. August 2025, ab 13:00 Uhr im Grimaldi Forum in Monaco.

Anzeige

UEFA Europa League: Wie sehen die Lostöpfe für die Auslosung der Ligaphase aus? Die 36 teilnehmenden Mannschaften werden vor der Auslosung gemäß ihrem UEFA-Koeffizienten in vier Töpfe eingeteilt. Der VfB Stuttgart ist in Topf 4, der SC Freiburg in Topf 3. Das sind die Auslosungstöpfe zur Ligaphase der UEFA Europa League 2025/26: Topf 1: AS Rom, FC Porto, Glasgow Rangers, Feyenoord Rotterdam, OSC Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, FC Salzburg, Aston Villa

Topf 2: Fenerbahce Istanbul, SC Braga, Roter Stern Belgrad, Olympique Lyon, PAOK Saloniki, Viktoria Pilsen, Ferencvaros Budapest, Celtic Glasgow, Maccabi Tel-Aviv

Topf 3: Young Boys Bern, FC Basel, FC Midtjylland, SC Freiburg, Ludogorets Razgrad, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, OGC Nizza

Topf 4: FC Bologna, Celta Vigo, VfB Stuttgart, Panathinaikos Athen, Malmö FF, Go Ahead Eagles, FC Utrecht, KRC Genk, Brann Bergen

UEFA Europa League: Läuft die Auslosung im Free-TV? Nein, die Auslosung der Ligaphase zur Europa League läuft nicht im Free-TV.