Europa League
UEFA Europa League: Auslosung der Ligaphase heute live im TV, Stream und Ticker
29.08.2025
- 07:36 Uhr
- ran.de
Am Freitagmittag ab 13:00 Uhr wird es für den VfB Stuttgart und den SC Freiburg spannend. Die Auslosung der Ligaphase für die UEFA Europa League steht an. ran gibt die wichtigsten Infos zur Auslosung.
Nachdem am Donnerstagabend die Qualifikations-Rückspiele in den Playoffs zur UEFA Europa League 2025/26 über die Bühne gegangen sind, steht nun am Freitag ab 13:00 Uhr die Auslosung der Ligaphase auf dem Programm.
Mit dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg sind auch zwei Vertreter aus der Bundesliga in den Lostöpfen mit dabei und warten gespannt auf ihre Gegner.
Der VfB ist in Lostopf 4 zu finden, die Freiburger immerhin in Lostopf 3, damit drohen beiden Klubs durchaus harte Gegner in der Ligaphase.
Das Wichtigste zur Europa League in Kürze
ran gibt die wichtigsten Infos rund um die Auslosung zur Ligaphase der Europa League für die Saison 2025/26.
UEFA Europa League: Wann ist die Auslosung für die Ligaphase?
Die Auslosung beginnt am Freitag, 29. August 2025, ab 13:00 Uhr im Grimaldi Forum in Monaco.
UEFA Europa League: Wie sehen die Lostöpfe für die Auslosung der Ligaphase aus?
Die 36 teilnehmenden Mannschaften werden vor der Auslosung gemäß ihrem UEFA-Koeffizienten in vier Töpfe eingeteilt. Der VfB Stuttgart ist in Topf 4, der SC Freiburg in Topf 3.
Das sind die Auslosungstöpfe zur Ligaphase der UEFA Europa League 2025/26:
- Topf 1: AS Rom, FC Porto, Glasgow Rangers, Feyenoord Rotterdam, OSC Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, FC Salzburg, Aston Villa
- Topf 2: Fenerbahce Istanbul, SC Braga, Roter Stern Belgrad, Olympique Lyon, PAOK Saloniki, Viktoria Pilsen, Ferencvaros Budapest, Celtic Glasgow, Maccabi Tel-Aviv
- Topf 3: Young Boys Bern, FC Basel, FC Midtjylland, SC Freiburg, Ludogorets Razgrad, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, OGC Nizza
- Topf 4: FC Bologna, Celta Vigo, VfB Stuttgart, Panathinaikos Athen, Malmö FF, Go Ahead Eagles, FC Utrecht, KRC Genk, Brann Bergen
UEFA Europa League: Läuft die Auslosung im Free-TV?
Nein, die Auslosung der Ligaphase zur Europa League läuft nicht im Free-TV.
UEFA Europa League: Läuft die Auslosung im Live-Stream?
Ja, die UEFA bietet auf der Homepage einen kostenlosen Livestream ab 12:55 Uhr an, bei der die Auslosung der Ligaphase übertragen wird. Zudem gibt es auch bei RTL+ eine Übertragung der Auslosung im Livestream.