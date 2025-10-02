Anzeige
Europa League

VfB Stuttgart in der Europa League: Fan-Ausschreitungen beim Spiel gegen FC Basel

  • Aktualisiert: 03.10.2025
  • 13:47 Uhr
  • ran.de

Vor dem Europapokal-Spiel zwischen dem FC Basel und dem VfB Stuttgart kam es im St. Jakob-Park zu Fan-Ausschreitungen.

Schon vor Anpfiff des Spiels in der Europa League zwischen dem FC Basel und dem VfB Stuttgart kam es im St. Jakob-Park zu unschönen Szenen.

Wie unter anderem aus zahlreichen Videos in den sozialen Medien hervorgeht, gab es gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen den beiden Fangruppen im Stadion in Basel.

Dabei prügelten die Anhänger auf sich ein. Einige sollen dabei vermummt gewesen sein.

Anzeige
Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste zur Europa League in Kürze

  • Spielplan

  • Tabelle

Der VfB Stuttgart wurde zum Europa-League-Spiel in die Schweiz von 7.000 Anhängern begleitet. Sie veranstalteten schon vor dem Einlass ins Stadion einen friedlichen Fanmarsch durch Basel.

Kurios: Das offizielle Karten-Kontingent für den Gäste-Sektor des VfB lag nach offiziellen Angaben nur bei 1. 800 Tickets.

News und Videos zur Europa League
Stuttgart , Bundesliga Fußball 1. FC Köln vs. VfB Stuttgart, v.l. Atakan Karazor und Torschütze Josha Vagnoman (VfB) jubeln über das Tor zum 1:2 Gemäß den Vorgaben der DFL Deutschen Fußball Liga is...
News

FC Basel vs. VfB Stuttgart heute live: VfB-Fans planen "Basel-Eroberung"

  • 03.10.2025
  • 11:06 Uhr
Basel Stuttgart
News

Elfmeter vergeben: VfB Stuttgart verliert in Basel

  • 02.10.2025
  • 22:56 Uhr
Soccer, Europa League match, AS Roma v Lille Berke Ozer of Losc Lille save the second penalty to Artem Dovbyk of AS Roma during the Europa League match between AS Roma v Lille at Olimpico stadium i...
News

Wahnsinn in Rom! Keeper hält dreimal den gleichen Elfmeter

  • 02.10.2025
  • 21:56 Uhr
Torhüter Noah Atubolu nach seinem Fehler beim Gegentor
News

Europa League: Atubolu patzt, Freiburg rettet Remis

  • 02.10.2025
  • 21:17 Uhr
Auslosung Europa League
News

Europa League mit SC Freiburg heute live: TV-Übertragung, Modus, Ligaphase, Vereine, Ergebnisse - alle Informationen

  • 02.10.2025
  • 15:48 Uhr
Baller League - Final Four
News

VfB-Star degradiert - Kruse sicher: "Der brodelt"

  • 26.09.2025
  • 08:08 Uhr
Bilal El Khannouss (l.) und Badredine Bouanani
News

"Brutal angekommen" - VfB-Neuzugänge überzeugen

  • 26.09.2025
  • 05:42 Uhr
VfB-Torschütze Badredine Bouanani
News

Mit Nübel-Vorlage: VfB schlägt Celta Vigo

  • 25.09.2025
  • 22:55 Uhr
Stuttgart , Bundesliga Fußball VfB Stuttgart vs. FC St. Pauli, v.l. Tiago Tomas (VfB) Ermedin Demirovic (VfB) Lorenz Assignon (VFB) jubeln nach dem Tor zum 1:0 Gemäß den Vorgaben der DFL Deutschen ...
News

VfB Stuttgart vs. Celta Vigo heute live: Europa League im Free-TV, Livestream und Ticker - Halbzeit

  • 25.09.2025
  • 22:03 Uhr
24.09.2025, xrekx, Fussball UEFA Europa League, SC Freiburg - FC Basel v.l. Torjubel nach dem Tor zum celebrating the goal celebrate 1:0 durch Patrick Osterhage (SC Freiburg) mit Junior Adamu (SC F...
News

Die Sechser treffen: Freiburg gewinnt Derby gegen Basel

  • 25.09.2025
  • 10:25 Uhr