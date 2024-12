Das DFB-Team der Frauen um Kapitänin Giulia Gwinn erwarten bei der kommenden Europameisterschaft anspruchsvolle Gruppenspiele. Besonders einem Gegner wäre Christian Wück wohl gerne aus dem Weg gegangen.

Die deutschen Fußballerinnen haben knifflige Aufgaben für die EM im kommenden Jahr in der Schweiz erwischt. Das Team von Bundestrainer Christian Wück muss in Gruppe C gegen Polen, Dänemark und Schweden ran.

Das ergab die Auslosung der vier Vierergruppen für das Turnier (2. bis 27. Juli) am Montagabend in Lausanne.

Der genaue Spielplan soll von der UEFA zeitnah veröffentlicht werden. Die Schweiz ist in Gruppe A an Position 1 gesetzt, die Gastgeberinnen bestreiten gegen Norwegen das Eröffnungsspiel der EM, das wie auch das Endspiel im St. Jakob-Park von Basel steigt.

Die weiteren Spielorte sind: Bern, Genf, Zürich, St. Gallen, Luzern, Thun und Sion.