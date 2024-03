Georgien

In der Offensive dreht sich naturgemäß alles um Superstar Kvaratskhelia, mit vier Treffern und einem Assist georgischer Topscorer in der Quali. Keeper Mamardasvhili ist stark, in der Abwehr soll es die Erfahrung richten. Aber: In der Quali gelangen nur zwei Siege, beide gegen Zypern. 18 Gegentore in acht Spielen sind zu viel. Das Duell mit Luxemburg hat es in sich. © AFLOSPORT