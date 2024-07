EM 2024: Domenico Tedesco hat mit Belgien eine große Chance leichtfertig weggeworfen - Kommentar

Recht hat er ja. Der große Unterschied: Frankreich, Spanien und Deutschland haben herausragendes Talent in den vergangenen Jahren zu großen Titeln genutzt. Alle drei sind zudem noch bei der EM dabei.

Das sah man auch so.

Kevin de Bruyne war genervt. Goldene Generation. Natürlich kam die Frage danach. Echte Lust, darauf zu antworten, hatte er nicht. Dafür musste er nicht einmal was sagen.

Die belgische Nationalmannschaft hat bei einem großen Turnier mal wieder enttäuscht. Dabei wäre mit mehr Mut gegen Frankreich mehr drin gewesen. Auch Domenico Tedesco hat seinen Anteil an dem Aus. Ein Kommentar.

Das Wichtigste in Kürze

Wurde das Achtelfinale noch mit viel Glück erreicht, ging es in der K.-o.-Runde bei null los, gegen wenig überzeugende Franzosen, die mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen haben. Und schlagbar sind, wenn man sie nicht stärker macht, als sie im Moment sind.

Natürlich ist man im Nachhinein immer schlauer, und Frankreich ist auch keine Laufkundschaft, doch dass dieses eher offensiv ausgerichtete Team mit einem zögerlichen Ansatz offenbar nicht klarkommt, hat dieses Turnier vorher schon gezeigt. Bei einer Nationalmannschaft muss man das bestmögliche System, die beste Philosophie für den vorhandenen Kader finden. Tedesco hat das in den vergangenen Wochen nicht in das Turnier transportiert bekommen.

14 Spiele hatte Tedesco mit Belgien seit seinem Amtsantritt 2023 bis zur EM nicht verloren, bei immerhin zehn Siegen. Wieder war man Geheimfavorit. Noch so ein Running Gag. Garniert mit dem Angsthasen-Aus im Achtelfinale, bei dem Tedesco eine Mannschaft auf das Feld schickte, die Frankreich größtenteils das Spiel überließ, den Ballbesitz, das Kommando.

Belgien: Nebenkriegsschauplätze als Problem?

Oder waren es die Nebenkriegsschauplätze?

Die seltsame und unnötige Kritik an der Polizei-Eskorte in Stuttgart. Der Zoff mit den Fans, die nach dem 0:0 gegen die Ukraine gepfiffen hatten. Die aberkannten Tore von Romelu Lukaku. Zwei magere Treffer hat Belgien erzielt, in vier Spielen. Eine Bilanz, die Bände spricht.

Mit diesem "Alle sind gegen uns"-Ansatz kann man gut fahren, das kann Kräfte freisetzen. Bei den Belgiern hat es für Unruhe gesorgt und offenbar das Gegenteil bewirkt, und dann fällt einem Trainer, der so etwas moderiert, das Ganze auf die Füße.