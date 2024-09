Anzeige War das Handspiel von Marc Cucurella im EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien strafbar oder nicht? Während die UEFA eine Fehlentscheidung zugibt, liegt der Fall für den früheren Top-Schiedsrichter Urs Meier ganz anders, wie er bei ran erklärt. Von Chris Lugert Auch knapp drei Monate nach dem bitteren Viertelfinal-Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der Heim-EM gegen Spanien (1:2 n.V.) schlägt die Causa Marc Cucurella weiter hohe Wellen. War das Handspiel des spanischen Linksverteidigers strafbar und daher mit einem Elfmeter zu ahnden oder nicht? Am Montag sorgte ein Bericht des Portals "relevo" für Aufsehen, wonach die UEFA in einem internen Schreiben inzwischen eingeräumt hat, dass die Entscheidung des damaligen Schiedsrichters Anthony Taylor, auf einen Pfiff zu verzichten, nicht richtig war. ran wurde die Existenz des Schreibens und der Inhalt bestätigt. Demnach habe UEFA-Schiedsrichterchef Roberto Rosetti in dem Bericht an die europäischen Top-Referees darauf hingewiesen, dass ein Elfmeter in diesem Fall korrekt gewesen wäre, weil Cucurella einen Torschuss blockt und der Arm dabei zu weit vom Körper entfernt gewesen sei. Im Gespräch mit ran kann der frühere Top-Schiedsrichter Urs Meier diese Rolle rückwärts der UEFA nicht nachvollziehen. Damit widerspreche der Verband seinen eigenen Vorgaben, die noch explizit vor der EM getroffen worden seien. "Vor der EM wurden die Schiedsrichter ganz klar angewiesen und auch die Mannschaften wurden instruiert: Ein zurückschwingender Arm wird nicht gepfiffen, weil es keine Absicht ist. Und in dem Bereich hat der Schiedsrichter genau das umgesetzt", sagte der 65-Jährige: "Und dass man jetzt ihm und den Schiedsrichtern generell in den Rücken fällt, das überrascht mich schon."

Zudem kritisiert Meier die generelle Kommunikation der UEFA und erklärt, wie sich die Handspielregel generell vereinfachen ließe.

Urs Meier über ... ... das Schreiben der UEFA, das geleakt wurde: "Meiner Meinung nach kommuniziert die UEFA momentan etwas komisch. Dass sie sich zwei Monate nach der EM festlegen, dass solche Sachen in Zukunft anders gepfiffen werden sollen, ist das Eine. Das kann man machen. Was mich wundert, ist, dass die UEFA das beschließt. Die UEFA hat in solchen Sachen gar nichts zu beschließen. Das ist eine Sache der FIFA, der Weltverband müsste da eigentlich eine klare Stellungnahme abgeben."

Urs Meier: "Ob da ein Tor steht oder nicht, steht nicht im Regelwerk" ... die Regelauslegung bei der EM und das Handspiel von Cucurella: "Meiner Meinung nach müsste man bei der UEFA sagen: 'Wir haben bei der Europameisterschaft die Schiedsrichter so instruiert, dass es kein Handspiel ist. Aber wir haben es uns nochmal angeschaut und ab jetzt wollen wir, dass es Handspiel ist.' Dann ist es eine andere Kommunikation." "Aber jetzt im Nachhinein zu sagen, das war falsch bei der Europameisterschaft? Nein. Die Schiedsrichter wurden so instruiert und deshalb ist es bei der Europameisterschaft auch die richtige Auslegung gewesen. Wenn ich Anthony Taylor wäre, ich hätte schon ein Problem mit der Aussage, die gemacht worden ist."

"Nochmal: Während der Europameisterschaft hatten die Schiedsrichter und die UEFA eine ganz andere Ansicht in Sachen Auslegung der Handspielregel als sie sie jetzt haben. Ob da ein Tor dahinter steht oder nicht, steht nicht im Regelwerk. Und wenn es nicht im Regelwerk steht, ist es willkürlich. Es ist nicht klar." "Um was geht es? Es geht um Natürlichkeit, um Unnatürlichkeit, ist es Absicht, ist es keine Absicht. Vor der EM wurden die Schiedsrichter ganz klar angewiesen und auch die Mannschaften wurden instruiert: Ein zurückschwingender Arm wird nicht gepfiffen, weil es keine Absicht ist. Und in dem Bereich hat der Schiedsrichter genau das umgesetzt. Und dass man jetzt ihm und den Schiedsrichtern generell in den Rücken fällt, das überrascht mich schon." ... die Frage, ob ein Torschuss entscheidend für die Beurteilung ist: "Irgendwann erwarte ich von der FIFA mal eine klare Stellungnahme in Sachen Handspielregel. Und da würde mich interessieren, was die FIFA dazu sagt: Sagt die FIFA auch, das ist jetzt ein Handspiel, dann müsste man auch die Handspielregel anpassen. Das hat ja auch Nagelsmann gefordert, nach dem Motto, es macht einen Unterschied, ob der Ball irgendwo Richtung Tribüne geht oder ob er in Richtung Tor geht." "Ja, aber dann müsste man das im Regelwerk anpassen. Solange das nicht angepasst ist, spielt das keine Rolle. Es geht um Absicht oder nicht und darum, ob es eine natürliche oder unnatürliche Armhaltung ist. Ist der Schuss aus kurzer Distanz oder weiter Distanz? Absicht ist das Zauberwort. Und wenn keine Absicht gegeben ist, ist es gemäß dem jetzigen Regelwerk kein Handspiel."

