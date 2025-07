Aber: Würde Nagelsmann Neuer jetzt in Frage stellen, wäre es eine Katastrophe. Man entzieht einem Torwart, an den man wirklich glaubt, nicht das Vertrauen, nur weil er sich ein paar Unkonzentriertheiten geleistet hat. Im Gegenteil: Man stärkt ihm bedingungslos den Rücken, begegnet ihm mit Überzeugung, damit er wieder zu alter Stärke finden kann.

Dass Fußball-Deutschland wenige Wochen vor der Heim-EM in Aufruhr ist, wenn die Stütze Nummer eins wankt – verständlich. Der Ruf nach Marc-Andre ter Stegen und einer Neuer-Ablösung - weniger. Und das sei bei allem Respekt vor dem Barca-Keeper angemerkt.

Es gehört zu einem Torhüterleben, dass bei folgenschweren Fehlern unzählige Traumparaden vorübergehend in Vergessenheit geraten. Weggewischt, als hätte es sie nie gegeben.

Manuel Neuer ist aktuell nicht in Bestform. Sein folgenschwerer Kahn-Moment im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid und drei Patzer im letzten Bundesliga-Spiel gegen Hoffenheim dienen zweifelsohne als Beweise dafür.

Eine Ablösung Neuers als Nummer eins ohne Not, hätte zwei verunsicherte Keeper zur Folge: Neuer aufgrund der Degradierung und ter Stegen, der ja ursprünglich als einen Tick schlechter befunden worden war.

Neuer bewies das Gegenteil. Durch akribische Arbeit. Vor allem aber durch den Glauben an sich selbst, unbändigen Willen, das Mindset eines Champions. Im Übrigen eine Qualität, die die Nationalmannschaft bei der Heim-EM dringend benötigt, um ein Sommermärchen 2.0 zu kreieren.

Ter Stegen mit durchwachsener Saison

Und dann gibt es noch einen entscheidenden Punkt, den diejenigen, die jetzt nach ter Stegen rufen, offenbar völlig vergessen haben. Während der 32-Jährige in der Saison 2022/23 noch als La-Liga-MVP ausgezeichnet wurde, eine Ehre die meist Stürmern zu Teil wird, zeigte die Formkurve in der abgelaufenen Spielzeit nach unten.

Der FC Barcelona blieb im Meisterkampf ähnlich chancenlos wie die Bayern in der Bundesliga. In der Champions League ließen sich die Katalanen in Unterzahl im Viertelfinal-Rückspiel von Paris St. Germain regelrecht abschlachten.