"Wir gehen immer davon aus, dass alles perfekt sein soll. Aber das ist es nun mal nicht. Auch mit der Technik werden wir das Problem nicht lösen, dass wir Entscheidungen treffen und aufmerksamer sein müssen", so der Schweizer.

Die Schiedsrichter sorgen bei der EM mit vielen stritten und auch falschen Entscheidungen für Aufregung. Doch auch zurecht? Schiri-Legende Urs Meier sagt im Interview mit ran , was sich dringend ändern muss.

Das Wichtigste in Kürze

Man könne die Verantwortung nicht immer zum Video-Assistenten verlagern. "Denn der hat auch nicht alle Bilder. Vor allem hat er zum Teil nicht die richtigen Bilder. Er sieht die Geschwindigkeit nicht, er sieht die Absicht nicht. Darum ist der Schiedsrichter eigentlich noch viel mehr gefordert", so Meier weiter.

Vor allem die "jungen Wilden" wie Francois Letexier, Glenn Nyberg oder Sandro Schärer hätten einen guten Eindruck hinterlassen. Auch dem auch nach dem Halbfinale zwischen England und den Niederlanden heftig kritisierte DFB-Schiri Felix Zwayer attestierte Meier eine "wunderbare EM". "Das hat man im Vorfeld nicht so erwartet."

Urs Meier: "VAR macht Fußball nicht gerechter"

Die vielen Diskussionen über Schiedsrichter-Entscheidungen schiebt Meier vor allem auf den Einsatz des VAR. "Wir haben immer das Gefühl, dass der Video-Assistent den Fußball gerechter macht. Aber er macht ihn nicht gerechter, er macht ihn anders." Man habe dadurch nur eine andere Wahrnehmung. Gewisse Entscheidungen würden sogar ungerechter.

Das liegt vor allem daran, dass es zwei unterschiedliche Realitäten gebe. "Es gibt eine Wirklichkeit auf dem Fußballplatz und es gibt eine Wirklichkeit am Bildschirm. Das ist nicht immer dasselbe", erklärt Meier. So habe er beispielsweise verstehen können, warum sich Anthony Taylor beim viel diskutierten Handspiel von Spaniens Verteidiger Cucurella keine VAR-Bilder angesehen hatte.

"Es gibt Situationen, die musst du am Monitor anschauen, wie gestern das Foulspiel an Kane. Wenn du das nicht auf dem Platz gesehen hast, musste du es anschauen. Klar." Taylor aber habe das Handspiel gesehen und für sich als nicht strafbar bewertet. "Dann muss er auch nicht mehr rausgehen. Denn wenn er rausgeht, sieht er andere Bilder als diejenigen, die er auf dem Spielfeld gesehen hat. Er hat nicht mehr die gleiche Dynamik, es kommen Wiederholungen. Dann läufst du Gefahr, dass du einen richtigen Entscheid auf dem Platz in einen falschen Entscheid auf dem Bildschirm umwandelst."