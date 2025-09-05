Anzeige

Deutschland kicker: "Hinten anfällig, vorne harmlos: DFB-Team verpatzt WM-Quali-Auftakt in der Slowakei - Die deutsche Nationalmannschaft hat zum Auftakt der WM-Qualifikation eine desaströse Leistung in der Slowakei abgeliefert und hochverdient verloren. Obendrauf war es eine historische Niederlage." Bild: "Historische Deutschland-Blamage! So wird das nichts mit dem WM-Titel ... Dieser Auftritt macht 280 Tage vor dem Start der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko fassungslos." Sport1: "Historische Blamage: DFB-Team leistet sich fatalen Fehlstart" FAZ: "Historischer Rückschlag für enttäuschendes DFB-Team - Für die deutsche Nationalmannschaft ist es die erste Auswärtsniederlage in einem WM-Qualifikationsspiel überhaupt: In Bratislava unterliegt das fahrig auftretende Team von Julian Nagelsmann der Slowakei völlig verdient." Nach Fiasko in der Slowakei: So kommt Deutschland noch zur WM SZ: "Blamiert in Bratislava. Die deutsche Nationalmannschaft verliert zum Start der WM-Qualifikation 0:2 in der Slowakei – und macht einen desolaten Eindruck. Julian Nagelsmanns Experimente gehen schief." Spiegel: "0:2 in der Slowakei – Deutschland verpatzt den Start in die WM-Qualifikation"

International AS (Spanien): "Deutschland ist ein Drama - Die Slowakei hat eine rundum enttäuschende Mannschaft gedemütigt. Der Colchonero Hancko eröffnete den Torreigen."

