WM-Qualifikation
DFB-Team - Pressestimmen zur Blamage in der Slowakei: "Deutschland ist ein Drama"
- Aktualisiert: 05.09.2025
- 08:31 Uhr
- Chris Lugert
Die Blamage der deutschen Nationalmannschaft hat auch in der Medienlandschaft für ein gewaltiges Echo gesorgt. ran hat sich in der nationalen und internationalen Presse umgesehen.
Das 0:2 der deutschen Fußballer in der Slowakei war ein historisches Ereignis - allerdings aus DFB-Sicht nicht im positiven Sinn. Es war die erste Auswärtsniederlage in einer WM-Qualifikation überhaupt.
Während Bundestrainer Julian Nagelsmann, Kapitän Joshua Kimmich und andere Beteiligte bereits unmittelbar nach dem blamablen Auftritt deutliche Worte fanden, reagierte auch die Presse deutlich.
ran zeigt die wichtigsten Pressestimmen aus Deutschland und dem Ausland.
Das Wichtigste in Kürze
Deutschland
kicker: "Hinten anfällig, vorne harmlos: DFB-Team verpatzt WM-Quali-Auftakt in der Slowakei - Die deutsche Nationalmannschaft hat zum Auftakt der WM-Qualifikation eine desaströse Leistung in der Slowakei abgeliefert und hochverdient verloren. Obendrauf war es eine historische Niederlage."
Bild: "Historische Deutschland-Blamage! So wird das nichts mit dem WM-Titel ... Dieser Auftritt macht 280 Tage vor dem Start der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko fassungslos."
Sport1: "Historische Blamage: DFB-Team leistet sich fatalen Fehlstart"
FAZ: "Historischer Rückschlag für enttäuschendes DFB-Team - Für die deutsche Nationalmannschaft ist es die erste Auswärtsniederlage in einem WM-Qualifikationsspiel überhaupt: In Bratislava unterliegt das fahrig auftretende Team von Julian Nagelsmann der Slowakei völlig verdient."
SZ: "Blamiert in Bratislava. Die deutsche Nationalmannschaft verliert zum Start der WM-Qualifikation 0:2 in der Slowakei – und macht einen desolaten Eindruck. Julian Nagelsmanns Experimente gehen schief."
Spiegel: "0:2 in der Slowakei – Deutschland verpatzt den Start in die WM-Qualifikation"
Externer Inhalt
International
AS (Spanien): "Deutschland ist ein Drama - Die Slowakei hat eine rundum enttäuschende Mannschaft gedemütigt. Der Colchonero Hancko eröffnete den Torreigen."
Kimmich nach DFB-Blamage: "Kein Fan von Hoffnung"
Marca (Spanien): "Schocksieg für die Slowakei: Deutschlands WM-Qualifikation wird schwieriger - Tore von Hancko und Strelec machten einer deutschen Mannschaft einen Strich durch die Rechnung."
Mundo Deportivo (Spanien): "2:0: Deutschland scheitert an der Slowakei, die damit Geschichte schreibt!"
Daily Mail (England): "Wütender Bastian Schweinsteiger kritisiert Deutschland nach der überraschenden 0:2-Niederlage gegen die Slowakei – und geht dabei hart mit Florian Wirtz, Nick Woltemade und Co. ins Gericht."
The Sun (England): "Deutschland ist geschockt, nachdem ein Fehler von Wirtz elf Sekunden später zum Gegentor führt."
The Guardian (England): "Deutschland von der Slowakei geschockt, aber Nordirland freut sich über einen Sieg. Die Deutschen, die sich das Ziel gesetzt haben, die WM 2026 zu gewinnen, hatten zuvor noch nie ein WM-Qualifikationsspiel auswärts verloren."
L'Equipe (Frankreich): "Deutschland verliert in der Slowakei und beginnt seine Reise zur Weltmeisterschaft mit einem Rückschlag"
Krone (Österreich): "Deutschland fängt sich 0:2-Watschn in der Slowakei"
Blick (Schweiz): "Nagelsmann sauer – deutsches Debakel zum WM-Quali-Start"