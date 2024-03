Deutschland vs. Niederlande live: Übertragung des DFB-Teams im Free-TV, Livestream und Liveticker

"Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, wir haben das Spiel gut kontrolliert, wir sind froh, gegen einen solchen Gegner zu gewinnen. Wir haben mit dem Ball super gespielt, keiner hat sich versteckt, jeder hat sich getraut, an den Ball zu kommen", bilanzierte beispielsweise Kai Havertz, Torschütze zum 2:0, im Anschluss .

Die Stimmung rund um die deutsche Nationalmannschaft hat sich in nur wenigen Monaten fast komplett gedreht.

Die deutsche Nationalmannschaft bekommt es im Länderspiel mit der Niederlande zu tun. Wer überträgt live im Free-TV und im Livestream? Wo gibt's einen Liveticker? Wer stellt Highlights bereit? Und wer steht in der Startelf?

Deutschland - Niederlande: Die Aufstellung des DFB-Teams

Julian Nagelsmann hat Wort gehalten. Bereits auf der Pressekonferenz am Montag hatte er angekündigt, nur im Notfall Änderungen an der siegreichen Frankreich-Elf vorzunehmen. Dieser Notfall ist nicht eingetreten, ergo gibt es keine Veränderungen in der DFB-Startelf gegen die Niederländer.

Aufstellung DFB-Team: Ter Stegen - Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstädt - Andrich, Kroos - Wirtz, Gündogan, Musiala – Havertz