Ex-Trainer richtet schwere Vorwürfe an die Bayern "Er hat mit dem Lernen aufgehört, als er Benfica verließ und zu einem der größten Klubs der Welt ging", sagte Carvalhal und warf den Münchnern damit doch recht unverblümt vor, Sanches' Entwicklung als Profi gestört und ihm den Kopf verdreht zu haben. Wenn überhaupt, ist diese Aussage aber nur ein Teil der Wahrheit. Ein anderer ist der, dass Sanches mittlerweile eine Krankenakte füllt, die dicker ist als so manche Medizin-Enzyklopädie. Nicht weniger als 30 unterschiedliche Ausfallphasen in Folge von kleineren und mittelschweren Verletzungen sowie von Krankheiten stehen bei "transfermarkt.de" in seiner Verletzungshistorie - allein 16 davon in den vergangenen zwei Jahren.

Insgesamt 915 Tage - das sind zusammengezählt mehr als zweieinhalb Jahre - fehlte Sanches seit seinem Wechsel zu den Bayern vor der Saison 2016/17 aufgrund von Krankheiten und Verletzungen. Auch in dieser Saison, vor der er von Paris Saint-Germain zu seinem Jugendklub Benfica ausgeliehen wurde, verpasste er 35 (!) Spiele. SL Benfica vs. FC Bayern heute live: FIFA Klub-WM im Free-TV, Joyn-Stream und Ticker Bei diesen Zahlen grenzt es fast an ein Wunder, dass er in den drei Spielzeiten für Lille zwischen 2019 und 2022 auf insgesamt 91 Einsätze kam. Mit 17 Torbeteiligungen (zehn Treffer, sieben Assists) war es auch seine mit Abstand erfolgreichste Zeit.

Nach dem Wechsel zu PSG aber fiel Sanches wieder in alte Form- und Verletzungskrisen zurück. Nur zwei Tore gelangen ihm in 27 Einsätzen für den Hauptstadtklub, der ihn nach einem Jahr an die AS Roma und 2024 an Benfica auslieh.