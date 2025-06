Borussia Dortmund kämpft bei der FIFA Klub-WM 2025 um das Achtelfinale. Wer aber wären die möglichen Gegner in der Endrunde? Mit dem Sieg gegen den südafrikanischen Vertreter Mamelodi Sundowns hat Borussia Dortmund bei der FIFA Klub-WM 2025 einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht. Sicher gelöst hat die Truppe von Trainer Niko Kovac das Ticket aber noch nicht. Im dritten und letzten Vorrundenspiel geht es für die Schwarz-Gelben am Mittwochabend (ab 20:15 Uhr live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App) gegen Ulsan HD FC aus Südkorea. FIFA Klub-WM live: Borussia Dortmund vs. Ulsan HD FC hier im kostenlosen Livestream

Klub-WM: Wie kommt der BVB ins Achtelfinale? Fluminense führt die Gruppe F aktuell mit vier Punkten an. Der BVB hat ebenfalls vier Punkte aber das schlechtere Torverhältnis und liegt auf Rang zwei. Auf Platz drei folgt mit drei Zählern Mamelodi, das bereits ausgeschiedene Team Ulsan rangiert mit null Punkten auf Platz vier. Klar ist: Der BVB hat das Weiterkommen in der eigenen Hand. Gelingt gegen Ulsan ein Sieg, ist der Klub im Achtelfinale. dann geht es mit Fluminense im Fernduell um den Gruppensieg. Wichtig: Sollten beide Teams nach dem letzten Spieltag die gleiche Anzahl an Punkten haben, entscheidet das Torverhältnis. Das Duell zwischen beiden Klubs endete immerhin 0:0.

Auch bei einem Unentschieden ist der BVB weiter, da Dortmund mit dann fünf Punkten nur von einem der beiden anderen Klubs überholt werden könnte. Sollte Dortmund verlieren, müsste der BVB darauf hoffen, dass Fluminense gegen Mamelodi gewinnt. Auch dann wäre der Bundesligist weiter. Zudem ginge bei einer BVB-Pleite im Parallelspiel auch ein Remis, denn dann hätte Dortmund gegen das dann punktgleiche Team der Sundowns den direkten Vergleich gewonnen. Bedeutet: Der BVB könnte nur dann ausscheiden, wenn sie selbst verlieren und parallel Mamelodi gegen Fluminense gewinnt. In diesem Fall würde das Torverhältnis zwischen dem BVB und Fluminense entscheiden.

Borussia Dortmund: Mögliche Achtelfinal-Gegner Als Mitglied der Gruppe F geht es für den BVB in einem möglichen Achtelfinale gegen einen Vertreter aus Gruppe E. Bleibt Dortmund Gruppenzweiter, wartet der Gruppensieger aus Gruppe E. Wird das Kovac-Team indes noch Gruppensieger, geht es gegen das zweitplazierte Team. In Gruppe E führt River Plate mit vier Punkten die Tabelle an, Inter Mailand liegt mit ebenfalls vier Punkten aber dem schlechteren Torverhältnis auf Rang zwei. Beide Klubs spielen am letzten Gruppenspieltag gegeneinander. Gewinnt eines der Teams, ist es Gruppensieger.

Bundesliga-Transfergerüchte: BVB nimmt potenziellen Gittens-Nachfolger ins Visier 1 / 27 © 2025 Getty Images Dan Ndoye (FC Bologna)

Während Jamie Gittens wohl kurz vor dem Wechsel zum FC Chelsea steht, läuft beim BVB offenbar bereits die Suche nach einem Nachfolger. Laut dem italienischen Transfer-Experten und Journalisten Gianluca Di Marzio beschäftigen sich die Borussen mit einer Verpflichtung von Dan Ndoye. Allerdings soll der FC Bologna bereits mit anderen Klubs in Verhandlungen stehen, darunter die SSC Neapel ... © LaPresse Dan Ndoye (FC Bologna)

... Napoli gilt laut Di Marzio als Favorit im Poker um den 24 Jahre alten Schweizer, jedoch könne der BVB noch dazwischenfunken. Ndoye kann über beide Außenbahnen angreifen und überzeugt mit Tempo, Technik und guten Dribblings. In der abgelaufenen Serie-A-Saison konnte Ndoye in 30 Spielen acht Tore erzielen und vier Treffer auflegen. Sein Vertrag in Bologna läuft bis 2027. © Sven Simon Bradley Barcola (Paris Saint-Germain)

Auf der Suche nach einem Flügelspieler kann der FC Bayern München wohl Bradley Barcola von der Wunschliste streichen. Wie "Sky" berichtet, haben die Verantwortlichen um Nasser Al-Khelaifi bei Paris Saint-Germain einen Wechsel des Youngsters ausgeschlossen. Demnach wolle Barcola selbst nicht wechseln und auch PSG möchte den Franzosen nicht abgeben. © IMAGO/Shutterstock Jarell Quansah (FC Liverpool)

Bayer 04 Leverkusen hat offenbar einen Nachfolger für Jonathan Tah an Land ziehen können. Laut Fabrizio Romano ist der Wechsel von Carell Quansah vom FC Liverpool zu Bayer 04 Leverkusen schon klar. Dem Transfer-Experten zufolge haben sich die Teams auf eine Ablöse in Höhe von 30 Millionen Pfund (rund 35 Millionen Euro) + fünf Millionen Pfund an Bonus-Zahlungen geeinigt ... © Beautiful Sports Jarell Quansah (FC Liverpool)

... Laut dem italienischen Transfer-Experten haben sich die Reds eine Rückkaufklausel für den 22 Jahre alten Innenverteidiger gesichert. Über deren Höhe ist jedoch nichts bekannt. Der "Kicker" und "The Athletic" bestätigten, dass der Deal kurz bevorstehe. Jedoch sei noch etwas Geduld gefragt, bis der Medizincheck stattfinden könne. Quansah verweilt mit England bei der U21-EM. © Picture Point LE Nicolas Kühn (Celtic Glasgow)

Angreifer Nicolas Kühn ist einer der erfolgreichsten deutschen Spieler im Ausland. Der Stürmer von Celtic Glasgow erzielte in 51 Pflichtspielen in Schottland 36 Scorerpunkte. Damit spielte sich Kühn, der auch beim FC Bayern ausgebildet wurde, auf den Radar mehrerer deutscher Klubs, wie der schottische Ableger der "Sun" berichtet, unter anderem bei RB Leipzig. Die müssen wohl ohnehin eine Planstelle neu besetzen, denn... © 2025 Getty Images Xavi Simons (RB Leipzig)

... dass Xavi Simons noch einmal für Leipzig aufläuft, ist unwahrscheinlich. Rasenballsport hat in der vergangenen Saison die internationalen Plätze verpasst, deswegen hat der Niederländer laut "The Athletic" bereits einen Wechselwunsch bei den Verantwortlichen hinterlegt. Demnach fordern die Leipziger mindestens 70 Millionen Euro für den vielseitigen Offensivmann. © Getty Images Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt)

Der Abgang von Hugo Ekitike nimmt offenbar Formen an: Wie "ESPN" berichtet, haben sich Verantwortliche von Manchester United mit Repräsentanten von Eintracht Frankfurt getroffen, um einen möglichen Transfer auszuloten. Zuvor berichtete "Sky" über ein mögliches Interesse, was nun offenbar konkret wird. Die SGE erhofft sich von einem Verkauf von Ekitike offenbar rund 100 Millionen Euro. © IMAGO/Brauer-Fotoagentur Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Die AC Mailand bemüht sich wohl um Granit Xhaka. Laut "sky" sollen erste Gespräche zwischen dem Verein und dem Management des Mittelfeldspielers bereits stattgefunden haben. In den kommenden Tagen soll auch ein Treffen folgen. Demnach kann sich der Schweizer einen Wechsel in die Modestadt durchaus vorstellen - noch sind die Verhandlungen jedoch in einem frühen Stadium. © 2025 Getty Images Atakan Karazor (VfB Stuttgart)

Stuttgarts Kapitän Atakan Karazor soll laut "Bild" Begehrlichkeiten in der Premier League geweckt haben. Demnach haben sich Newcastle United und Aston Villa wohl bei dessen Management über eine Transfermöglichkeit erkundigt. Allerdings sollen die beiden englischen Europapokal-Teilnehmer noch ... © 2025 Getty Images Atakan Karazor (VfB Stuttgart)

... keinen konkreten Vorstoß wegen Karazor beim VfB gemacht haben. Der Vertrag des Sechsers läuft noch bis zum Sommer 2028. Ihn wie auch Nebenmann Stiller würden die Schwaben wohl allzu gerne halten, haben aber dem Bericht nach eine Schmerzgrenze, ab der ein Verkauf denkbar erscheinen dürfte. © IMAGO/Sven Simon Piero Hincapie (Bayer Leverkusen)

Die Transferphase entwickelt sich zum Ausverkauf bei Bayer Leverkusen. Nun soll auch Piero Hincapie kurz vor einem Abgang stehen. Laut "ESPN" ist Atletico Madrid in weit fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Innenverteidiger. Dem Bericht zufolge soll die Ablöse für den 23-Jährigen bei 40 Millionen Euro liegen. Nach Jonathan Tah und Odilon Kossounou wäre Hincapie der dritte Innenverteidiger, der den Werksklub im Sommer verlässt. © Getty Images Noah Atubolu (SC Freiburg)

Der 23 Jahre alte Keeper des SC Freiburg will sich bei der U21-EM 2025 in der Slowakei (live in Sat. 1 und im Livestream auf ran.de und Joyn) ins Rampenlicht parieren. Doch bereits vorher gibt es Interesse am deutschen Torwart. Laut "Calciomercato" gab es ein Treffen zwischen den Verantwortlichen der AC Mailand und der Breisgauer. © Branislav Racko Noah Atubolu (SC Freiburg)

Die "Rossoneri" wollen Atubolu wohl als perspektivischen Nachfolger des französischen Schlussmanns Mike Maignan. Der 29-Jährige hat in Mailand nur einen Vertrag bis 2026 und liebäugelt wohl mit einem Wechsel. Auch West Ham United scheint an Atubolu interessiert. Ein erstes Angebot gibt es demnach aber noch nicht. © IMAGO/Ulrich Wagner Kim Min-jae (FC Bayern München)

Nach zwei Saisons beim FC Bayern könnte sich die Zeit in München für Kim Min-jae dem Ende zuneigen. Die sportliche Führung des Rekordmeisters ist nicht vollends von dem Koreaner überzeugt. Einem Verkauf ist man nicht abgeneigt. Nun soll sich auch der erste Interessent herauskristallisieren. Die AC Mailand soll sich um die Dienste des Innenverteidigers bemühen. Das berichtet die "Gazetta dello Sport". ... © IMAGO/Revierfoto Kim Min-jae (FC Bayern München)

... Dem italienischen Sportblatt zufolge soll der Berater des 28-Jährigen bereits den Markt sondiert haben: Als Wunschziel gilt demnach die Serie A. Auf Grund von wirtschaftlichen Faktoren ist ein Transfer derzeit jedoch noch nicht heiß. Die Bayern-Bosse sind nicht an einer Leihe interessiert und wollen 30 Millionen Euro fix. Auch das Gehalt - Kim verdient in München wohl rund acht bis neun Millionen Euro - stellt eine Hürde dar. © Getty Images Bryan Zaragoza (FC Bayern München)

Drei Vereine aus der spanischen Heimat sollen laut "Sky" am Bayern-Spieler interessiert sein. Zuletzt war Zaragoza an CA Osasuna aus Pamplona verliehen, jetzt wollte er sich offenbar wieder für einen Platz im Bayern-Kader empfehlen. Doch Trainer Vincent Kompany ist wohl nicht überzeugt. Der 23-Jährige ist demnach nicht einmal für die Klub-WM eingeplant ... © Getty Images Bryan Zaragoza (FC Bayern München)

Die Bayern wollen Zaragoza demnach am liebsten direkt verkaufen und nicht wieder verleihen. Er hat noch einen Vertrag bis 2029. Celta Vigo, Real Betis und Villareal können sich dem Bericht nach einen Deal vorstellen. Es soll auch lose Anfragen aus Italien und England geben. © IMAGO/motivio Benjamin Sesko (RB Leipzig)

Der FC Liverpool soll an Benjamin Sesko von RB Leipzig interessiert sein. Allerdings steht der Slowene auch beim FC Arsenal hoch im Kurs, hier könnte es also zu einem englischen Duell kommen. Laut "Sky" gab es zwischen Arsenal und Leipzig bereits Gespräche, Mikel Arteta will ihn demnach unbedingt haben. Liverpool müsste sich hier also wohl beeilen. © 2025 Getty Images Bruno Fernandes (Manchester United)

Der FC Bayern München soll sich laut dem Portal "Teamtalk" mit Manchester Uniteds Kapitän Bruno Fernandes als möglichem Sommer-Neuzugang beschäftigen. Demnach dürften die Münchner Bosse zeitnah Gespräche mit dem Umfeld des 30-jährigen Portugiesen suchen, wie es im Bericht heißt. Dabei soll die Möglichkeit eines Transfers an die Säbener Straße ausgelotet werden. Neben dem FCB … © 2025 Getty Images Bruno Fernandes (Manchester United)

... soll aber auch der saudi-arabische Topklub Al-Hilal Interesse am Nationalspieler haben. Bereits im Sommer 2024 dürften hingegen die Münchner Fernandes schon auf dem Zettel gehabt haben. Damals wurde diese Spur aber nicht konkreter. Fernandes' Vertrag in Manchester läuft noch bis 2027, zudem gibt es eine Option auf eine weitere Spielzeit. © Getty Images Rafael Leao (AC Mailand)

Laut "Sky" zeigt der FC Bayern Interesse an Rafael Leao. Der Portugiese soll die Lücke auf dem linken Flügel schließen und als Ersatz für Leroy Sane kommen, der vor einem Abgang steht. Dem Bericht zufolge pflegt Max Eberl ein sehr positives Verhältnis mit Leao-Agent Jorge Mendes. Es soll bereits zu Gesprächen zwischen den beiden Parteien gekommen sein ... © UEFA via Getty Images Rafael Leao (AC Mailand)

... Bei der AC hat der Flügelstürmer noch bis 2028 Vertrag. Sein derzeitiger Marktwert wird auf 75 Millionen Euro taxiert. In der Serie A legte der 25-Jährige in dieser Saison acht Treffer auf und erzielte daneben zehn weitere Tore. Auch in der Königsklasse konnte er dreimal knipsen. © Shutterstock Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion)

Oder wird es doch ein anderer Spieler, der in die Fußstapfen von Sane tritt? Linksaußen Kaoru Mitoma von Brighton & Hove Albion soll bei den Bayern ebenfalls auf dem Zettel stehen. Der Japaner traf in dieser Premier-League-Saison zehnmal und gilt als einer der besten Dribbler der Liga. Konkret soll das Interesse laut "Bild" jedoch noch nicht sein. © Getty Images Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt)

Droht der Eintracht trotz der Qualifikation für die Champions League ein Ausverkauf im Sommer? Die Spieler aus Frankfurt sind begehrt, darunter auch Hugo Larsson. Laut "Marca" zeigt Real Madrid Interesse an dem Schweden. Nach den Transfers von Dean Huijsen und Trent Alexander-Arnold möchten die Blancos auch im Mittelfeld nachlegen. Dem Bericht zufolge liegt dahingehend der Fokus auf dem Youngster der Eintracht. © NurPhoto via Getty Images Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt)

Real Madrid soll demnach bereits mehrmals in der Stadt am Main präsent gewesen sein, um den 20-Jährigen zu beobachten. Der Vertrag von Larsson ist noch bis 2029 gültig - sein Marktwert wird derzeit auf 40 Millionen Euro taxiert. Ein Transfer würde für die Madrilenen also durchaus kostenintensiv werden. © IPS Christopher Nkunku (FC Chelsea)

Laut "Sky" hat Bayern wieder ein Auge auf den ehemaligen Leipziger Angreifer geworfen. Nkunku will unbedingt einen dauerhaften Abgang von den Londonern, obwohl sein Vertrag noch bis 2029 läuft. Mit den Münchnern hatte man im Winter schon eine mündliche Einigung erzielt, der Deal zerschlug sich allerdings. Auch andere Top-Klubs haben ein Interesse bei dem Franzosen hinterlegt.

Der Verlierer, oder Inter im Falles eines Remis, muss sich allerdings in Acht nehmen. Das mit zwei Punkten aktuell drittplatzierte Team Monterrey spielt am letzten Spieltag gegen die noch punktlosen Urawa Reds. Gewinnt Monterrey, hat der Klub aus Mexiko fünf Punkte auf dem Konto. Der Verlierer des Top-Duells zwischen River Plate und Inter wäre dann ausgeschieden. Sollten sich beide Klubs unentschieden trennen, hätten alle drei Vereine fünf Punkte auf dem Konto. River Plate wäre in diesem Fall weiter, da sie aktuell im Vergleich zu Inter das bessere Torverhältnis haben. Zwischen den Mailändern und Monterrey würde dann ebenfalls die Bilanz entscheiden, da ihr direktes Duell mit einem Remis endete.

