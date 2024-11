Tim Kleindienst spielte noch vor eineinhalb Jahren in der zweiten Bundesliga. Dann begann für den Stürmer ein steiler Aufstieg - bis in die Startelf der Nationalmannschaft. Wo soll das enden?

Drei Mal in Folge bekleidete der 1,94-Meter-Hüne nun die Position in der Angriffszentrale. Drei Mal spielte er gut. Auch wenn er sich selbst manchmal nicht ganz sicher ist, ob all das gerade wirklich passiert.

Von Kleindienst zu "Smallservice"

Denn eigentlich schien der Nationalmannschaftszug für Kleindienst längst abgefahren zu sein.

Nirgendwo wollte die Karriere des einstigen Junioren-Nationalspielers so richtig starten. Weder in Freiburg, noch in Gent machte er nachhaltig auf sich aufmerksam. Das Label "gescheitert" schwebte über der Karriere von Kleindienst.

Dann aber klappte es in Heidenheim. Und das sogar so gut, dass der gebürtige Jüterboger die Schwaben in aufeinanderfolgenden Jahren zunächst in die Bundesliga und dann in die Conference League schoss.

Das reichte, um den nächsten Schritt zu vollziehen.

In Mönchengladbach läuft es ähnlich gut. In Zwölf Pflichtspielen hat der Stürmer sechs Tore und fünf Vorlagen angehäuft. Längst ist er Publikumsliebling, wird von den Fans liebevoll "Smallservice" gerufen.

Kürzlich rang sich die Borussia sogar durch, diesen Namenszug im Online-Fanshop anzubieten.

