Das Ausnahmetalent von Jamal Musiala ist unbestritten. Zuletzt war es beim begeisternden 7:0-Sieg der deutschen Nationalmannschaft über Bosnien-Herzegowina zu bestaunen. Doch wohin führt es den DFB-Superstar? Ein Ziel hat er selbst klar umrissen.

Von Tobias Hlusiak

Jamal Musiala war nicht immer ein Mann ganz klarer Worte.

Wenn man den Fußballer am Rande von Spielen oder auf Pressekonferenzen befragte, konnte es schonmal passieren, dass man leicht schwammige Antworten erhielt.

Wenig verwunderlich, wenn man bedenkt, in welch jungem Alter es den Teenager zunächst in die erste Mannschaft des FC Bayern und nur wenig später in den Kreis der deutschen Nationalmannschaft spülte.

Dem Jungstar – ohnehin eher schüchtern – war der Ball immer näher als das Mikrofon.

Das wird sich, aller Voraussicht nach, nicht grundlegend ändern. Und doch hat sich der mittlerweile 21-Jährige auf dem Platz und auch daneben entwickelt.

Musiala positioniert sich. Er sagt nicht viele, aber die für ihn wichtigen Dinge. So wie in der vergangenen Woche.