Paris Saint-Germain
Ballon d'Or: Praktikanten-Fehler? Brisanter Bericht um PSG-Star Ousmane Dembele
- Veröffentlicht: 16.09.2025
- 15:24 Uhr
- Mike Stiefelhagen
Wirbel vor der Vergabe des Ballon d'Or. Ein brisanter Bericht wirft einen Schatten auf den Kandidaten und PSG-Star Ousmane Dembele.
PSG-Star Ousmane Dembele gehört zu den Favoriten auf den Gewinn des Ballon d'Or in diesem Jahr. Der freie Sportjournalist Neal Gardner sorgte mit einer Veröffentlichung vorab für mächtig Wirbel.
Seiner Aussage nach habe er ein Angebot einer indischen Marketingagentur bekommen, in den sozialen Medien für Stimmung pro Dembele in dieser Vergabe zu sorgen.
Gardner äußerte sich gegenüber dem britischen Portal "The Athletic" wie folgt: "Ich erhielt eine Mail mit dem Betreff 'Vertrauliche Kooperationsmöglichkeit'". Darin sei von einer einmonatigen Kampagne mit "sorgfältig ausgearbeiteten Tweets" die Rede gewesen.
Das angebliche Ziel: Dembeles Chancen auf den Ballon d'Or pushen.
Dembele-Push wohl nur Fehler eines Praktikanten
Das indische Unternehmen ist als "Bangrr International" bekannt. Es bezeichnet sich selbst als "Kreativagentur".
Gründer Ali Husain erklärte, dass ein 18-jähriger Praktikant die Mail eigenmächtig verschickt habe – angeblich nur aus "Neugier", um Preise von Influencern zu recherchieren. Husain entschuldigte sich sowohl bei Gardner als auch bei Dembele und sprach von einem "Missverständnis".
Gardner ist als Barcelona-Fan bekannt. Seine Tweets pro Dembele hätten also ein besonderes Gewicht gehabt, da die meisten Barca-Fans mit dem Franzosen gebrochen hätten. Dembele spielte vor seiner PSG-Zeit für die Katalanen.
Zumal die Abstimmung für den Ballon d’Or längst beendet ist. Die Gala steigt am kommenden Montag, den 22. September, in Paris.