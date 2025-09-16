Wirbel vor der Vergabe des Ballon d'Or. Ein brisanter Bericht wirft einen Schatten auf den Kandidaten und PSG-Star Ousmane Dembele.

von Mike Stiefelhagen

PSG-Star Ousmane Dembele gehört zu den Favoriten auf den Gewinn des Ballon d'Or in diesem Jahr. Der freie Sportjournalist Neal Gardner sorgte mit einer Veröffentlichung vorab für mächtig Wirbel.

Seiner Aussage nach habe er ein Angebot einer indischen Marketingagentur bekommen, in den sozialen Medien für Stimmung pro Dembele in dieser Vergabe zu sorgen.

Gardner äußerte sich gegenüber dem britischen Portal "The Athletic" wie folgt: "Ich erhielt eine Mail mit dem Betreff 'Vertrauliche Kooperationsmöglichkeit'". Darin sei von einer einmonatigen Kampagne mit "sorgfältig ausgearbeiteten Tweets" die Rede gewesen.

Das angebliche Ziel: Dembeles Chancen auf den Ballon d'Or pushen.