Es spielt also keinerlei Rolle, dass Rodri sich vor wenigen Wochen das Kreuzband gerissen oder dass Vinicius einen Topstart in die neue Saison hingelegt hat. Das ist für kommendes Jahr 2025 wichtig, nicht aber für die aktuelle Auszeichnung.

Der goldene Ball ist die prestigeträchtigste Einzeltrophäe, die ein Fußballer in seiner Karriere gewinnen kann. Wer diese Auszeichnung in den Händen hält, ist ganz oben angekommen und hat sich seinen Platz in der Geschichte gesichert.

Superstar Vinicius Junior galt lange als Favorit auf den Gewinn des Ballon d'Or 2024. Wendet man die Kriterien der Vergabe aber streng an, geht der letztliche Sieg von Rodri nicht nur in Ordnung - am ManCity-Star führte schlichtweg kein Weg vorbei. Ein Kommentar.

Vinicius und Rodri: Ähnlicher Einfluss auf verschiedenen Positionen

Das wichtigste und zentrale Kriterium bei der Wahl soll die individuelle Leistung des Spielers sein. Gab es also einen Spieler, der in der vergangenen Saison individuell alle anderen überragt hat?

Vinicius kam in der Vorsaison in 39 Pflichtspielen für Real Madrid zum Einsatz. Dabei schoss er 24 Tore und bereitete elf weitere vor. 35 Scorerpunkte in 39 Spielen bedeuten 0,89 Torbeteiligungen pro Partie - der höchste Wert seiner bisherigen Karriere.

Und doch war es keine Saison, die auch für ihn selbst neue Maßstäbe setzte. In der Spielzeit 2022/23 kam er in 55 Spielen schon auf 43 Scorerpunkte, 2021/22 auf 42 Torbeteiligungen in 52 Partien. Er bestätigte also seine Weltklasse über die vergangenen Jahre.

An Toren und Vorlagen kann man Rodri natürlich eigentlich nicht messen, doch trotz seiner Positionierung im defensiven Mittelfeld kam er für Manchester City auf 23 Torbeteiligungen in 50 Spielen.

Der Spanier führte die Premier League mit riesigem Abstand bei Pässen an und wurde nicht nur ins Team des Jahres der englischen Topliga gewählt, sondern zudem als besten Spieler der Klub-WM und natürlich der EM - die er komplett dominierte - ausgezeichnet. Rodri hat die Sechserposition in der Vorsaison schlichtweg neu definiert.

Individuell nehmen sich Vinicius und Rodri also nichts. Wenn die Wahl zum Ballon d'Or nicht über die persönliche Leistung entschieden werden kann, sollen laut offiziellen Regularien die Teamerfolge, also die gewonnenen Titel mit Klub und/oder Nationalmannschaft, als zweites Kriterium herangezogen werden.

Hier gab es ebenfalls keinen Ausschlag zugunsten des einen oder des anderen. Vinicius mit Real und Rodri mit ManCity gewannen jeweils ihre nationale Meisterschaft, zudem kommt mit dem Gewinn der Champions League (Vinicius) sowie der EM (Rodri) jeweils ein weiterer großer internationaler Titel hinzu. City gewann mit Rodri außerdem noch die FIFA Klub-WM.