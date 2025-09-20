Anzeige
Einvernehmliche Trennung?

Borussia Mönchengladbach - Star Tim Kleindienst fliegt raus: Wirbel um Ende in der Icon League

  • Aktualisiert: 20.09.2025
  • 20:44 Uhr
  • ran.de

Gladbach-Profi Tim Kleindienst muss mit seinem Team "Motor Neufünfland" die Icon League verlassen. Einvernehmlich verlief die Trennung aber offenbar nicht.

Die neue Saison in der Icon League geht ohne "Motor Neufünfland" über die Bühne. Das Team um Gladbachs Nationalspieler Tim Kleindienst, Ex-Profi Torsten Mattuschka und Rapper Finch muss Platz machen - gezwungenermaßen?

"Diese Entscheidung wurde seitens der Liga getroffen und wird vom FK Motor Neufünfland mitgetragen", hieß es vor einer Woche in einem Statement der Icon League.

Nun haben sich Kleindienst und seine Mitstreiter gemeldet. Was ein anderes Bild auf die Trennung wirft. Denn die war offenbar alles andere als einvernehmlich.

"Um es direkt ganz klar zu sagen: Wir wollten nicht gehen, wir wurden gegangen. Das hat uns alle überrascht, weil wir schon dachten, dass wir eine Bereicherung für die Liga sind", sagte Finch in einem Statement-Video auf Instagram.

Kleindienst-Team in der Icon League: Wenig erfolgreich

Aus sportlicher Sicht spielte das Team bislang keine große Rolle. In der ersten Saison der Liga von Ex-Weltmeister Toni Kroos und Youtuber Elias Nerlich wurde man Vorletzter. In der vergangenen Saison wurden die Playoffs knapp verpasst.

"Das Format ist dafür gemacht, dass man als Mannschaft einen schnellen Turnaround schaffen kann, und wir hatten alle Lust auf diese Herausforderung", sagt der aktuell verletzte Kleindienst: "Leider wurde uns die nun genommen."

Und Mattuschka ergänzte: "Ohne Motor läuft nichts." Die neue Spielzeit der Icon League beginnt am 28. September.

