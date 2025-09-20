Gladbach-Profi Tim Kleindienst muss mit seinem Team "Motor Neufünfland" die Icon League verlassen. Einvernehmlich verlief die Trennung aber offenbar nicht.

Die neue Saison in der Icon League geht ohne "Motor Neufünfland" über die Bühne. Das Team um Gladbachs Nationalspieler Tim Kleindienst, Ex-Profi Torsten Mattuschka und Rapper Finch muss Platz machen - gezwungenermaßen?

"Diese Entscheidung wurde seitens der Liga getroffen und wird vom FK Motor Neufünfland mitgetragen", hieß es vor einer Woche in einem Statement der Icon League.

Nun haben sich Kleindienst und seine Mitstreiter gemeldet. Was ein anderes Bild auf die Trennung wirft. Denn die war offenbar alles andere als einvernehmlich.

"Um es direkt ganz klar zu sagen: Wir wollten nicht gehen, wir wurden gegangen. Das hat uns alle überrascht, weil wir schon dachten, dass wir eine Bereicherung für die Liga sind", sagte Finch in einem Statement-Video auf Instagram.