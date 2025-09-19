fussball
England: Vier Wechsel in der ersten Spielminute! Klub umgeht kuriose Regel
Der Trainer des englischen U21-Klubs Forest Green Rovers wechselt im National League Cup gegen die Wolverhampton Wanderers gleich vier Mal in der ersten Minute. Damit umgeht er eine kuriose Regel.
Es ist nichts neues in der Fußball-Welt, dass Trainer sich an kuriose Vorgaben bei der Aufstellung ihrer Mannschaft halten müssen. Erst zur Saison 2006/07 wurden beispielsweise in der Bundesliga jegliche Auflagen abgeschafft, wenn es um ausländische Spieler in einem Team ging.
In England im U21 National League Cup (Pokalwettbewerb für U21-Teams) gibt es ebenfalls eine bizarre Regel, die Trainer bei ihrer Taktik einschränkt. Demnach müssen in diesem Wettbewerb mindestens vier Spieler aufgestellt werden, die auch beim vergangenen Ligaspiel in der ersten Elf standen.
Beim Spiel der Forest Green Rovers und der Wolverhampton Wanderers hat Rovers-Trainer Robbie Savage diese Regelung jetzt ausgetrickst. Savage nahm dafür in der ersten Minute einen Vierfachwechsel vor.
Regel wurde nicht das erste Mal umgangen
Der Trainer der Rovers hat diesen Kniff nicht zum ersten Mal angewendet. Bereits vor etwa einem Monat nahm er zwei sogenannte "Platzhalter"-Spieler in den ersten beiden Minuten eines Spiels vom Feld. Offenbar kommt diese Taktik auch bei anderen Vereinen gut an: Beim Spiel gegen die Blackburn Rovers am vergangenen Dienstag bediente sich auch Rochdale derselben Methode.
Für den Spielausgang haben die frühen Auswechslungen den Rovers nicht geschadet, sie schlugen die Wolves in der Partie mit 3:2.