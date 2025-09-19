Der Trainer des englischen U21-Klubs Forest Green Rovers wechselt im National League Cup gegen die Wolverhampton Wanderers gleich vier Mal in der ersten Minute. Damit umgeht er eine kuriose Regel.

Es ist nichts neues in der Fußball-Welt, dass Trainer sich an kuriose Vorgaben bei der Aufstellung ihrer Mannschaft halten müssen. Erst zur Saison 2006/07 wurden beispielsweise in der Bundesliga jegliche Auflagen abgeschafft, wenn es um ausländische Spieler in einem Team ging.

In England im U21 National League Cup (Pokalwettbewerb für U21-Teams) gibt es ebenfalls eine bizarre Regel, die Trainer bei ihrer Taktik einschränkt. Demnach müssen in diesem Wettbewerb mindestens vier Spieler aufgestellt werden, die auch beim vergangenen Ligaspiel in der ersten Elf standen.

Beim Spiel der Forest Green Rovers und der Wolverhampton Wanderers hat Rovers-Trainer Robbie Savage diese Regelung jetzt ausgetrickst. Savage nahm dafür in der ersten Minute einen Vierfachwechsel vor.