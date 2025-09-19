Anzeige
fussball

England: Vier Wechsel in der ersten Spielminute! Klub umgeht kuriose Regel

  • Aktualisiert: 20.09.2025
  • 21:24 Uhr
  • ran.de

Der Trainer des englischen U21-Klubs Forest Green Rovers wechselt im National League Cup gegen die Wolverhampton Wanderers gleich vier Mal in der ersten Minute. Damit umgeht er eine kuriose Regel.

Es ist nichts neues in der Fußball-Welt, dass Trainer sich an kuriose Vorgaben bei der Aufstellung ihrer Mannschaft halten müssen. Erst zur Saison 2006/07 wurden beispielsweise in der Bundesliga jegliche Auflagen abgeschafft, wenn es um ausländische Spieler in einem Team ging.

In England im U21 National League Cup (Pokalwettbewerb für U21-Teams) gibt es ebenfalls eine bizarre Regel, die Trainer bei ihrer Taktik einschränkt. Demnach müssen in diesem Wettbewerb mindestens vier Spieler aufgestellt werden, die auch beim vergangenen Ligaspiel in der ersten Elf standen.

Beim Spiel der Forest Green Rovers und der Wolverhampton Wanderers hat Rovers-Trainer Robbie Savage diese Regelung jetzt ausgetrickst. Savage nahm dafür in der ersten Minute einen Vierfachwechsel vor.

Anzeige
Anzeige

Regel wurde nicht das erste Mal umgangen

Der Trainer der Rovers hat diesen Kniff nicht zum ersten Mal angewendet. Bereits vor etwa einem Monat nahm er zwei sogenannte "Platzhalter"-Spieler in den ersten beiden Minuten eines Spiels vom Feld. Offenbar kommt diese Taktik auch bei anderen Vereinen gut an: Beim Spiel gegen die Blackburn Rovers am vergangenen Dienstag bediente sich auch Rochdale derselben Methode.

Für den Spielausgang haben die frühen Auswechslungen den Rovers nicht geschadet, sie schlugen die Wolves in der Partie mit 3:2.

Anzeige
Mehr News und Videos
Nürnbergs Trainer Miroslav Klose
News

Befreiungsschlag für Klose - Bochum verliert erneut

  • 20.09.2025
  • 22:40 Uhr
Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro League RIYADH, SAUDI ARABIA - SEPTEMBER 15: Cristiano Ronaldo of Al Nassr receive the Golden crampoon award as the top scorer of the 2024-2025 season during the Sa...
News

Ronaldo schießt gegen Kritiker: "Diese Idioten"

  • 20.09.2025
  • 22:08 Uhr
September 20, 2025, Santo Tirso, Porto, Portugal: JOSE MOURINHO head coach of SL Benfica seen during the Liga Portugal Betclic 2025 26 match between AVS and SL Benfica, on September 20, 2025 at Est...
News

Nach 25 Jahren: Erfolgreiches Mourinho-Comeback bei Benfica

  • 20.09.2025
  • 21:38 Uhr
Hartmann Hajdari
News

"Es ist genug!" - Heftige Kritik an Bayern-Elfer

  • 20.09.2025
  • 21:25 Uhr
Seit dem Sommer in Liverpool: Rafaela Borggräfe
News

Rassismus-Vorwürfe: FA ermittelt gegen deutsche Torhüterin Rafaela Borggräfe vom FC Liverpool

  • 20.09.2025
  • 20:45 Uhr
Nationalspieler mit Bart: Tim Kleindienst
News

Kleindienst fliegt raus: Zoff um Ende in der Icon League

  • 20.09.2025
  • 20:44 Uhr
Harry Kane
News

FCB-Noten: Kane überragt - Jackson mit schwachem Startelf-Debüt

  • 20.09.2025
  • 20:44 Uhr
EA
News

EA FC 26: Release-Datum, neue Stadien und Features des FIFA-Nachfolgers

  • 20.09.2025
  • 20:40 Uhr
Juventus FC v Borussia Dortmund - UEFA Champions League Ramy Bensebaini of Borussia Dortmund celebrates with teammates after scoring a goal during the UEFA Champions League 2025 26 league phase foo...
News

Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg live: Bundesliga im TV, Stream und Ticker

  • 20.09.2025
  • 20:37 Uhr
Jubel bei Manchester United
News

Manchester United macht Schritt aus der Krise

  • 20.09.2025
  • 20:36 Uhr