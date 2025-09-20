Mit Verärgerung reagiert Cristiano Ronaldo auf die Kritik am Wechsel seines Landsmannes Joao Felix nach Saudi-Arabien. Der blüht unterdessen in seiner neuen sportlichen Heimat auf.

Von Tobias Wiltschek

Mit 25 Jahren schon die Wüste? Der Wechsel des einstigen portugiesischen Wunderkinds Joao Felix vom FC Chelsea zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien hat im europäischen Fußball ein großes Fragezeichen hinterlassen.

Statt um Trophäen in den großen Ligen Europas oder im Europapokal zu kämpfen, kickt der Offensivspieler nun in der international zumindest bislang noch zweitklassigen Saudi Pro League.

Die vielen kritischen Stimmen, die auch in seiner portugiesischen Heimat wegen des Wechsels laut wurden, hat nun Felixs Landsmann Cristiano Ronaldo vehement zurückgewiesen.

In einem später wieder gelöschten Post kommentierte er einen entsprechenden Instagram-Beitrag des bekannten portugiesischen Fußball-Podcasts "Chuveirinho" mit scharfen Worten.