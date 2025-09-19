Rassismus-Vorwurf gegen die deutsche Torhüterin Rafaela Borggräfe! Gegen den Liverpool-Neuzugang läuft eine Untersuchung der FA.

Der englische Fußball-Verband FA hat gegen die deutsche Torhüterin Rafaela Borggräfe, die im Sommer vom SC Freiburg zum FC Liverpool gewechselt war, eine Untersuchung wegen mutmaßlicher rassistischer Äußerungen eingeleitet. Der Vorfall soll sich während der Saisonvorbereitung im Trainingslager der Mannschaft ereignet haben.

Ihr Klub teilte in einer Stellungnahme mit, der Verein sei sich "der mutmaßlichen Verwendung diskriminierender Sprache durch eine Spielerin des LFC bewusst". Unklar ist, was die 25 Jahre alte Borggräfe, die elf Mal für deutsche U-Mannschaften spielte und bei der EM als vierte Torhüterin auf Abruf nominiert worden war, angeblich gesagt hat - und zu wem. Die aus Emmendingen stammende Torhüterin hat für die Reds noch kein Pflichtspiel bestritten.