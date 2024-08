Anzeige

Mats Hummels ist nach seinem BVB-Abschied vereinslos. Nachdem es in den vergangenen Tagen und Wochen reichlich Verwirrung um seine Zukunft gab, könnte es nun ganz schnell gehen.

Der aktuell vereinslose Mats Hummels stand laut Medienberichten zunächst vor einer Unterschrift beim spanischen Klub Real Sociedad. Die baskische Zeitung "Noticias de Gipuzkoa" schrieb, dass sich der 35-Jährige auf seinen neuen Verein festgelegt habe und zum Europa-League-Teilnehmer wechseln werde.

Dann folgte jedoch die nächste Transfer-Wende: Hummels ließ den Wechsel aus persönlichen Gründen platzen. Hauptargument dürfte dabei die Entfernung nach München gewesen sein. Dort wird Sohn Ludwig eingeschult. Nach der Absage galt sogar ein Karriereende als die wahrscheinlichste Option.

Trotzdem schrieb "La Real" eine Verpflichtung noch nicht komplett ab. Das berichten die "Noticias de Gipuzkoa". Im Falle eines erneuten Umdenkens soll sich der La-Liga-Klub in der Pole Position befinden.

Doch dazu kommt es nun wohl nicht mehr: Wie "Sport1" berichtet, weilte Hummels am Morgen auf Mallorca, um den Medizincheck bei RCD zu absolvieren. Allerdings herrschte am Nachmittag wieder Verwirrung: Hummels postete einen Beitrag in seiner Instagram-Story, in dem er sich offenkundig in der Münchner Innenstadt befindet.

Dies bestätigte Hummels dann auch später selbst, via "x", vormals Twitter. "Jemand verarscht heute einige Sportjournalisten. Ich bin zu Hause und war heute Morgen um 9:10 Uhr noch nicht einmal wach", schrieb der Ex-Nationalspieler offensichtlich amüsiert über die Gerüchte um seine Person.