Cristiano Ronaldo: Al-Nassr scheitert im Elfmeterschießen der asiatischen Champions League

Auf dramatische Art und Weise fliegt Cristiano Ronaldo mit Al-Nassr aus der asiatischen Champions League. Seinen Teamkollegen versagen die Nerven, auch der Superstar wird kritisiert.

Superstar Cristiano Ronaldo ist mit Al-Nassr im Viertelfinale der asiatischen Champions League ausgeschieden. Der saudi-arabische Verein aus Riad unterlag Al-Ain aus den Vereinigten Arabischen Emiraten im Elfmeterschießen mit 1:3 und verspielte damit auch seine Chance auf eine Teilnahme an der neuen Klub-Weltmeisterschaft 2025.

Bei der Entscheidung vom Punkt war Ronaldo der einzige Spieler seiner Mannschaft, der einen Elfmeter verwandelte. In der regulären Spielzeit hatte Al-Nassr aus einem 0:2 noch ein 3:2 gemacht und sich so nach dem 0:1 im Hinspiel in die Verlängerung gerettet.

Dort traf Al-Ain zwar zum Ausgleich, ehe Ronaldo mit einem verwandelten Strafstoß in der 118. Minute das Elfmeterschießen erzwang.

Nach dem Spiel kam es zu einer Rudelbildung zwischen vereinzelten Spielern und Betreuern, Ronaldo war daran nicht beteiligt.