Debüt mit 15: Arsenal feiert "Wow-man"

Mikel Arteta war in seiner Begeisterung überhaupt nicht mehr einzufangen. Dieser Max Dowman, den er soeben mit 15 Jahren ins Spiel des FC Arsenal gegen Leeds United geworfen hatte, sei "ein Junge mit einem Maß an Reife, Stabilität und Hunger, das man selten sieht", schwärmte der spanische Teammanager - und er schloss in sein allumfassendes Lob einen deutschen Fußball-Weltmeister ein, der die Akademie der Gunners leitet.

"Großes Lob an Per Mertesacker, alle Trainer und alle, die an dieser Reise beteiligt waren, denn hier ist ein Junge, der keinerlei Zweifel hat", sagte Arteta. "Er ist so überzeugt davon, dass er mit 15 Jahren das schaffen kann, was ich in meinem Leben noch nie gesehen habe."

Dowman sorgte nach seiner Einwechslung unter Raunen in der 64. Minute für einigen Wirbel. Der zweitjüngste Spieler der Premier-League-Geschichte wäre im Alter von 15 Jahren, 8 Monaten und 23 Tagen beinahe der jüngste Torschütze der Premier-League-Geschichte geworden - und er holte den Elfmeter heraus, den Star-Neuzugang Viktor Gyökeres in der Nachspielzeit zum Endstand von 5:0 (2:0) verwandelte. Arsenal ist Tabellenführer.

Statistiker notierten für den englischen Junioren-Nationalspieler auf dem rechten Flügel 15 Ballkontakte, ein Dribbling, zwei Torschüsse und fünf gewonnene Zweikämpfe. Auffällig war, wie eng Dowman den Ball am Fuß führt. "Wow-man", jubelte die Boulevard-Zeitung The Sun.

Absolut kurios dabei: Der Rekordhalter stand am Samstag ebenfalls auf dem Platz. Ethan Nnaweri ist heute 18, jünger als bei seinem ersten Arsenal-Einsatz am 18. September 2022 (15/5/28) war kein anderer in der Premier-League-Ära seit 1992. So ganz stimmte also nicht, dass Arteta so etwas noch nie gesehen hatte - er hatte Nnaweri damals selbst gebracht.

Zum Vergleich: Jüngster Bundesliga-Spieler ist Youssoufa Moukoko (16 Jahre und ein Tag, für Borussia Dortmund). In Deutschland dürfen Spieler erst ab 16 eingesetzt werden.