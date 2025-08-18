Premier League: Die größten Overreactions nach dem 1. Spieltag in England

Der erste Spieltag der Premier League ist vorbei, alle "Big Six"-Klubs haben ihre Partien absolviert - Zeit also, nach nur einem Spiel mal so richtig überzureagieren. Von Julian Erbs Mit Transferausgaben von über 2,5 Milliarden Euro enteilt die Premier League den anderen europäischen Topligen mit großem Abstand. Keine andere Liga ist derart schnelllebig wie die selbsternannte "beste Liga der Welt", in der sich Stimmungen und Einschätzungen von einer Woche auf die nächste komplett drehen können. Genau deshalb hat ran fünf typische Überreaktionen zum ersten Premier-League-Spieltag zusammengestellt.

Overreaction #1: Viktor Gyökeres ist ein Flop Nach wochenlanger Transfersaga zwischen Sporting Lissabon und dem FC Arsenal war es schließlich so weit: Viktor Gyökeres wechselte für ein Gesamtpaket von rund 75 Millionen Euro zu den "Gunners". Endlich haben die Londoner ihre lang ersehnte Nummer Neun gefunden: In 52 Spielen für Sporting brachte es Viktor Gyökeres in der vergangenen Saison auf beeindruckende 67 direkte Torbeteiligungen. In seinem ersten Premier League-Spiel für Arsenal gegen Manchester United war davon kaum etwas zu sehen: Nur vier seiner neun Pässe fanden den Mitspieler und bei 22 Ballkontakten kam er lediglich dreimal im gegnerischen Strafraum zum Zug. Dazu kamen unterirdische Zweikampfquoten und die Auswechslung nach sechzig Minuten. "Sehr zufrieden mit ihnen, auch mit denjenigen, die ins Spiel gekommen sind – sie hatten einen großen Einfluss", lobte Arteta seine Neuzugänge. Von ihrem 75-Millionen-Mann dürften sich jedoch einige Arsenal-Fans deutlich mehr erhofft haben.

Overreaction #2: Manchester City hat die Meisterschaft sicher Beim souveränen 4:0-Auswärtssieg gegen die Wolverhampton Wanderers ließen die "Cityzens" ihre Muskeln so richtig spielen. Erling Haaland, die bekannte Tormaschine, schnürte direkt einen Doppelpack. Seit seinem Wechsel vom BVB zu Manchester City hat er in jedem Premier-League-Auftaktspiel getroffen – so auch in dieser Saison.

Die Neuzugänge Rayan Aït-Nouri, Tijjani Reijnders (ein Tor und eine Vorlage), James Trafford und Rayan Cherki (ein Tor) überzeugten allesamt und präsentierten sich im ersten Pflichtspiel als echte Verstärkungen für den ohnehin schon stark besetzten Kader. In den kommenden Wochen kehren zudem mehrere verletzte Stammkräfte zurück, die ebenfalls Anspruch auf einen Startelfplatz erheben dürften – darunter Phil Foden, Rodri und Josko Gvardiol, um nur einige zu nennen. Zudem sind die Cityzens weiterhin auf dem Transfermarkt aktiv – derzeit kursieren etwa Gerüchte um Real-Madrid-Star Rodrygo. Selbstverständlich sind die Wolves kein echter Gradmesser für ein Team mit den Ansprüchen von Manchester City. Dennoch drängt sich das Gefühl auf, dass im Titelrennen in dieser Saison kein Weg am Team von Pep Guardiola vorbeiführen wird.

Overreaction #3: Der FC Liverpool wird große Probleme in der Defensive bekommen Der amtierende Meister ist mit einer turbulenten Partie in die Premier-League-Saison 2025/26 gestartet: einem 4:2-Heimsieg gegen den AFC Bournemouth. Der Spielverlauf machte jedoch deutlich, dass die Begegnung weitaus knapper war, als es das Ergebnis vermuten lässt. Die "Reds" gingen zwar mit 2:0 in Führung, doch dann drehte Antoine Semenyo auf: Nachdem er in der ersten Hälfte noch rassistischen Beleidigungen ausgesetzt war, erzielte er einen Doppelpack und glich die Partie aus. Den Heimsieg des LFC stellten schließlich Fernando Chiesa und Mohamed Salah mit zwei späten Treffern sicher. Besonders beim zweiten Tor von Semenyo offenbarte Liverpool eklatante Defensivschwächen: Der Ghanaer eroberte den Ball am eigenen Strafraum, dribbelte nahezu unbedrängt über das gesamte Feld und überwand schließlich auch noch Alisson. Auch beim ersten Treffer kam der sonst so zuverlässige Virgil van Dijk den entscheidenden Schritt zu spät. Hinter den beiden Stamm-Innenverteidigern Virgil van Dijk und Ibrahima Konaté wird es dünn: Joe Gomez, der seit Jahren nicht über die Rolle eines soliden Ersatzmannes hinauskommt, sowie das 18-jährige italienische Talent Giovanni Leoni, das in diesem Sommer vom AC Parma verpflichtet wurde, sind die einzigen Alternativen. Gerüchten zufolge soll der LFC noch an einer weiteren Verpflichtung für die Innenverteidigung interessiert sein.

Overreaction #4: Tottenham Hotspur kehrt unter die Top-4 zurück Nachdem die "Spurs" noch vor wenigen Wochen vom FCB mit 0:4 völlig chancenlos aus dem Stadion gefegt wurde, sah es beim ersten Pflichtspiel der Saison schon deutlich besser aus. Im UEFA Super Cup gegen die wohl beste Mannschaft der Welt, Paris Saint-Germain, hielt das Team von Thomas Frank über 80 Minuten stark dagegen, kassierte dann jedoch zwei späte Treffer und unterlag schließlich im Elfmeterschießen. Dennoch zeigte die Mannschaft vielversprechende Ansätze, auf denen sich für die Saison aufbauen lässt.

Im ersten Premier-League-Spiel bestätigte sich das Bild: Zwar war Aufsteiger Burnley kein allzu starker Gegner, doch die Defensive der Londoner stand absolut sicher und in der Offensive überzeugten zwei Akteure ganz besonders. Der wiedererstarkte Richarlison glänzte mit zwei Treffern, darunter ein sehenswerter Fallrückzieher, während Neuzugang Mohamed Kudus mit Spielwitz und zwei Vorlagen überzeugte. Der erste Härtetest der Premier League-Saison wartet bereits am zweiten Spieltag, wenn die "Spurs" bei Manchester City antreten.

