La Liga

Real Madrid siegt in Vigo in der Nachspielzeit

Antonio Rüdiger hat mit Real Madrid im Kampf um die spanische Meisterschaft einen späten Sieg gefeiert.

Nach zwei überraschenden Niederlagen gegen die Außenseiter Osasuna und Getafe setzten sich die Königlichen bei Celta Vigo durch ein Tor von Fede Valverde in der Nachspielzeit (90.+4) mit 2:1 (1:1) durch.

Der Rückstand auf den Erzrivalen FC Barcelona verringerte sich damit erst einmal auf einen Punkt. Das Team von Trainer Hansi Flick könnte aber mit einem Sieg beim Tabellenneunten Athletic Bilbao am Samstag (21.00 Uhr) wieder auf vier Zähler davonziehen.

Der Franzose Aurelian Tchouameni brachte den spanischen Rekordmeister früh in Führung (11.). Doch Borja Iglesias glich für den Tabellensechsten aus (25.). Die Entscheidung fiel erst kurz vor Schluss.

