Am Dienstag kürt die FIFA den Weltfußballer des Jahres 2024 bei den "The Best FIFA Football Awards". Welche Preise werden vergeben? Wer ist nominiert? Und wo kann man die Zeremonie im TV und Livestream verfolgen? ran hat alle wichtigen Informationen zusammengestellt.

Neben dem Ballon d'Or ist die FIFA Preisverleihung "The Best" die wichtigste Fußball-Gala des Jahres. In diesem Jahr werden nicht wie gewohnt kurz nach Neujahr, sondern schon im Dezember mehrere Preise verliehen, unter anderem der Weltfußballer und die Weltfußballerin des Jahres. Diese Entscheidung gab der Weltverband erst am Vortag der Gala bekannt.

Sie findet damit genau 24 Stunden vor dem Finale des Interkontinental-Pokals zwischen Real Madrid und CF Pachuca statt, welches Superstar Kylian Mbappe womöglich verletzungsbedingt verpassen wird. An der Veranstaltung werden "zahlreiche Würdenträger" teilnehmen - darunter auch FIFA-Präsident Gianni Infantino und FIFA-Legenden.

Im vergangenen Jahr wurde Lionel Messi zum FIFA-Weltfußballer 2023 gekürt und hatte damit für Diskussionen gesorgt - der Argentinier ist mit acht Titeln vor Cristiano Ronaldo (fünf) Rekordsieger der Trophäe. Aitana Bonmati gewann die Wahl zur Weltfußballerin des Jahres 2023.

Welche Preise werden in diesem Jahr bei den "The Best FIFA Football Awards" verliehen? Wer sind die Finalisten für den Weltfußballer des Jahres? Und wer überträgt die Zeremonie im TV und im Livestream? ran hat für euch hier alle wichtigen Informationen gesammelt.