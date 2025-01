Lukas Podolski tritt mit seinem Klub Gornik Zabrze bei einem Hallenturnier an. Dabei lässt er sich zu einer Grätsche hinreißen.

Beim Stand von 4:1 setzte er völlig übermotiviert zur Grätsche an und erwischte seinen Gegenspieler mit offener Sohle. Podolski sah Gelb und wurde anschließend vom Feld genommen, verlor aber vorher noch Worte in Richtung seines am Boden liegenden Gegners.