MLS: Müller trifft auf Sons Los Angeles FC

Thomas Müller bekommt es mit den Vancouver White Caps im Viertelfinale der Play-offs der Major League Soccer (MLS) nun mit Heung-Min Son und Los Angeles FC zu tun. Die Kalifornier gewannen ihr zweites Achtelfinal-Duell mit Austin FC mit 4:1 (3:1) und entschieden die Serie "best of three" mit 2:0 für sich.

Der Südkoreaner Son glänzte als Torschütze (21.) und Vorbereiter des 2:0 durch Denis Bouanga (25.). Bouanga (44.) traf kurz vor der Pause zum 3:0, der frühere französische Nationaltorhüter Hugo Lloris parierte einen Elfmeter von Myrto Uzuni (39.) und hätte beinahe auch den nächsten Strafstoß von Daniel Pereira (45.+6) abgewehrt. Für den Schlusspunkt sorgte Jeremy Ebobisse (90.+).

Müller hatte sich mit den White Caps im Achtelfinale beim Dallas FC mit zwei Siegen durchgesetzt. Das erste Viertelfinale findet nach der Länderspielpause statt.