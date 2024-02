Dazu kommt das Olympische Fußballturnier in Paris. Und das ist noch nicht alles, denn in England soll außerdem eine Ü35-Weltmeisterschaft stattfinden. Allerdings nicht unter dem Dach der FIFA. Davon berichtet die englische Zeitung "Daily Mail".

2024 ist das Jahr der Nationalmannschafts-Turniere. Anfang des Jahres stehen Afrika Cup und Asien Cup auf dem Turnierplan . im Sommer steigen dann in Deutschland die Europameisterschaft und in den USA die Copa America.

Die Kondition lässt im Alter natürlich etwas nach, aber am Ball haben die einstigen Weltstars noch immer so ziemlich alles drauf. Das können Ronaldinho, Thierry Henry, Mesut Özil & Co. offenbar im Juni unter Beweis stellen. Bei einem Turnier, das als Ü35-WM durchgehen könnte.

Ü35-WM 2024: Kürzere Spielzeit und mehr Spieler

Der EPG Cup soll Anfang Juni binnen einer Woche und in nur einem Stadion in England ausgetragen werden. Es sollen bereits Gespräche mit großen Premier-League-Klubs aus dem Norden des Landes stattgefunden haben.

Jede Partie dauert demnach 70 Minuten, die Teams dürfen pro Partie 18 Spieler einsetzen. Die Viertelfinals sind für den 4. und 5. Juni terminiert, die Halbfinals steigen am 8. Juni und das Finale soll am 11. Juni ausgetragen werden.

Somit würde das Turnier komplett zwischen dem Champions-League-Finale, das am 1. Juni in Wembley ausgespielt wird, und der EM stattfinden. Die kontinentale Meisterschaft beginnt am 14. Juni mit der Partie Deutschland gegen Schottland in München.