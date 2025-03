Premier League: Remis gegen Manchester United - FC Arsenal büßt weiter Punkte ein

Der Vorsprung des FC Liverpool in der Premier League nimmt zu. Verfolger FC Arsenal verpasst den Dreier bei Manchester United.

Der FC Arsenal hat im Titelrennen der englischen Premier League erneut Punkte auf Spitzenreiter FC Liverpool eingebüßt.

Die Gunners kamen zwar am Sonntag beim kriselnden Rekordmeister Manchester United nach Rückstand noch zu einem 1:1 (0:1), der Rückstand des Tabellenzweiten auf die Reds beträgt bei einem weniger absolvierten Spiel bereits 15 Punkte.

Kapitän Bruno Fernandes (45.+2) brachte die Gastgeber im Old Trafford mit einem direkten Freistoß in Führung. Arsenal war zwar die spielbestimmende Mannschaft, wurde aber nur selten gefährlich. In der 74. Minute glich Declan Rice dennoch aus. In der Schlussphase hatten beide Teams große Chancen auf den Sieg, vor allem die Red Devils vergaben mehrere Hochkaräter.

ManUnited bleibt in einer verkorksten Saison 14., die einzige Hoffnung auf die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb ist die Europa League. Dort steht am Donnerstag das Achtelfinal-Rückspiel gegen Real Sociedad San Sebastian an. Arsenal wartet in der Liga seit drei Spielen auf einen Sieg.

Der FC Chelsea fuhr am 28. Spieltag ein knappes 1:0 (0:0) gegen Kellerkind Leicester City ein und schob sich an Titelverteidiger Manchester City vorbei auf Champions-League-Rang vier. Tottenham Hotspur und AFC Bournemouth trennten sich 2:2 (0:1).