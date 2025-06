Das DFB-Team enttäuscht im Final Four der Nations League, die U21-EM und die Klub-WM stehen an: Ex-Nationalspieler Thomas Helmer schätzt im ran-Interview die Ausgangslagen ein.

ran : Die Wechsel von Julian Nagelsmann im Halbfinale gegen Portugal waren ein Schuss in den Ofen. Danach konnten die Portugiesen durch bessere Wechsel das Spiel drehen. Es war auch nicht das erste Mal, dass Nagelsmann schlechte Änderungen vornimmt. Will er manchmal zu viel?

Thomas Helmer : "Nur Platz vier ist sicherlich eine Enttäuschung. Das Finale war schon das Ziel. Panik muss man jetzt nicht machen, aber es half, den Bezug zur Realität wieder zu gewinnen. Es zeigt, wo wir wirklich stehen. Klar, war der ganze Hype, um die Stadien wieder voller zu kriegen und Stimmung zu bekommen, schön. Aber sportlich sind wir noch nicht auf dem Niveau, wie die Mannschaften, gegen die wir jetzt verloren haben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Viele glauben, wir sind schon Weltmeister. Dabei steht eine Menge Arbeit an. Das haben die beiden Spiele gezeigt. Panik wäre verkehrt, jedoch braucht es eine gute Analyse, um sich zu steigern."

Helmer : "Grundsätzlich finde ich es gut, dass er sich mutige Wechsel traut, Dinge versucht und ambitionierte Ziele hat. Seine jüngsten Umstellungen haben nicht geklappt. Wichtiger ist es jetzt, die richtigen Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Rauszufinden, wer mit wem zusammen passt, wer nicht zusammen passt, wer in den entscheidenden Situationen als Einwechselspieler helfen kann und wer eher von Anfang an ran muss. Nagelsmann muss die richtige Mischung noch finden. Dadurch waren wir jetzt noch nicht so stabil wie gewünscht, aber die Partien helfen, um daraus eine Lehre zu ziehen. Ich denke nicht, dass er zu viel will. Es liegt auch an den Spielern, entsprechend Leistung zu bringen und das haben sie nicht getan."

Helmer : "Er hat gerade in den zweiten Halbzeiten gezeigt, wozu er in der Lage ist. Er ist ein hervorragender Torwart und braucht nach seiner schweren Verletzung dringend Spielpraxis. Am besten bei einem Top-Klub, der auch international spielt. So wie es gerade in Barcelona läuft, macht es für ihn keinen Sinn, dort weiterzumachen."

Helmer : "Besonders beide zweiten Halbzeiten. Da hatten die Gegner mehr Torchancen und Spielkontrolle. Das hat mich sehr gewundert, dass kein Schalter mehr umgelegt werden konnte. Damit meine ich nicht nur die mangelnde Effizienz. Das lag natürlich wie erwähnt auch an den Einwechselspielern, die das Niveau nicht mitgehen konnten und keine Impulse setzten. So hat die Mannschaft beide Spiele nicht unverdient verloren."

ran : Was hat Sie am DFB-Team in den zwei Spielen am meisten enttäuscht?

Helmer: "Ter Stegen kann in Barcelona so nicht weitermachen"

Helmer : "Von der reinen Statur wirkt er zumindest wie einer. Aber er ist technisch sehr, sehr gut. Bei seinen Abschlüssen hatte er noch Pech, da kann er noch was rausholen. Er ist dennoch immer gefährlich und setzt seinen Körper gut ein - auch wenn er das noch vermehrt tun sollte. Mit der Zeit wird er bestimmt noch abgebrühter vor dem Tor. Wenn er weiter reift und Erfahrungen sammelt, ist er ein richtig guter Neuner, auch wenn er ebenfalls das Potenzial dazu hat, drumherum zu spielen. Ich sehe ihn in der Spitze, jedoch darf er dann sein Kopfballspiel noch weiter ausbauen."

Helmer : "Eigentlich gar nicht so viel. Vom Spielermaterial her sind wir gut aufgestellt. Wenn, dann ist es die zweite Reihe, die im Vergleich zu dem, was die Franzosen zur Verfügung haben, schwächelt. Wir müssen hoffen, dass sich von den besten Spielern keiner verletzt und sie in einer Top-Form sind. Siehe Florian Wirtz. Wenn er nicht den besten Tag hat, leidet das Spiel schon darunter. Offensiv sind wir dennoch ganz gut aufgestellt, wir kreieren viele Chancen. Als ehemaliger Abwehrspieler schaue ich besorgt Richtung Defensive. Wenn Antonio Rüdiger mit seiner Präsenz nicht da ist, dann wackelt die Kette. Er und Jonathan Tah spielen zusammen schon auf einem eigenen Niveau. Die linke Abwehrseite ist am problematischsten. Weder David Raum noch Robin Gosens oder Maximilian Mittelstädt sind da die absoluten Top-Leute, die dem Gegner Angst und Schrecken einjagen. Das muss kompensiert werden. Vielleicht ist dann auch die Dreierkette die Lösung für Nagelsmann. Auch wenn sie jetzt in den Spielen nicht super erfolgreich war."

Helmer : "Das hilft natürlich, wenn die U21-Spieler in ihren Vereinen eine große Rolle spielen. Wir gehören zu den EM-Titelfavoriten . Die Mannschaft ist sehr gut aufgestellt, aber wir hatten in der Vergangenheit schon viele gute U21-Teams. Wir müssen die Qualität auf den Platz bringen. Ich hoffe natürlich, dass sie das wuppen."

ran : Das Auftaktspiel geht gegen Slowenien ( live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran ), die waren in der Qualifikations-Gruppe vor Frankreich und Österreich. Ein möglicher Stolperstein?

Helmer: "Klub-WM kann einen Hype auslösen"

ran: Dann steht noch die Klub-WM an. Sind Sie ein Fan des Turniers und im Hype?

Helmer: "Im Hype noch nicht, das wäre zu viel. Das Pokalfinale und das Finale der Champions League sind erst wenige Tage her. Die Bundesliga-Saison war toll und lang, da müssen wir uns alle jetzt erst nochmal dran gewöhnen, dass es diese Klub-WM gibt. Was ich ganz spannend finde: Dass Dortmund und die Bayern in einem wichtigen Turnier auf Gegner treffen, die nicht aus dem europäischen Raum sind. Man misst sich mit den vermeintlich Besten aus der ganzen Welt, das kannte man so vorher nicht und das ist interessant. Es wird auch nicht einfach, die Spieler nach so einer langen Saison zur Höchstform zu treiben und zu motivieren. Das ist extrem schwer aus Spielersicht. Was sie aber nicht vergessen dürfen: Sie präsentieren sich erstmals der gesamten Welt im Vereinsfußball. Ich bin gespannt, wie die sportliche Qualität sein wird. Vielleicht entsteht bei entsprechendem Verlauf ja noch ein echter Hype."

ran: Wie stehen die Chancen für den BVB und FC Bayern? Es geht immerhin um viel Geld.

Helmer: "Es geht zwar um viel Geld, aber das werden die Spieler, während sie auf dem Platz sind, nicht in den Köpfen haben. Auf dem Papier hat der BVB mit den Mamelodi Sundowns (Südafrika), Ulsan HD FC (Südkorea) und Fluminense Rio de Janeiro (Brasilien) eine machbare Gruppe. Sollte in der K.o.-Phase ein europäischer Gegner warten, kann das unangenehm werden. Aber ich denke schon, dass Dortmund und natürlich auch die Bayern in der Lage sind, sehr weit zu kommen. Vielleicht gewinnt ein Team sogar die Klub-WM, das wär doch mal was und ein schöner Ausklang der Saison."

SAT.1 überträgt bei der U21-Europameisterschaft alle Partien der DFB-Auswahl, ProSieben MAXX zeigt ausgewählte Top-Partien ohne deutsche Beteiligung und auf ran.de sowie in der ran App sind alle Begegnungen zu sehen. Außerdem überträgt ran Qualifikations- und Testspiele live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App.